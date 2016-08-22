Анкара, 22 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В столицу Турции с официальным визитом прибыл главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, передает газета Haberturk.

Флаг НАТО

По данным издания, американский генерал, возглавивший делегацию Североатлантического альянса, планирует провести рабочую встречу с начальником генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акаром.

О других подробностях визита высокопоставленного военного в Анкару не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 22 августа представители США прибудут в Турцию для переговоров об экстрадиции исламского богослова Фетуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают причастным к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Отмечалось, что в состав делегации якобы будут включены 3 представителя министерства юстиции и один представитель внешнеполитического ведомства.

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