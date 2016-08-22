Хельсинки, 22 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Финляндия не намерена вступать в НАТО, но такая возможность у страны есть. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимой Сойни на ежегодной встрече с финскими послами, сообщает сегодня, 22 августа, финский национальный вещатель Yle.

Флаг НАТО

По словам главы внешнеполитического ведомства Финляндии, основное внимание при рассмотрении возможного членства страны в НАТО будет уделяться развитию ситуации с безопасностью в Европе. Сойни считает, что Финляндии необходимо заботиться о своей безопасности и обороноспособности, поэтому она не может изолироваться.

Напомним, ранее глава канцелярии Министерства обороны страны Юкка Юусти заявил о том, что называемая опция НАТО была неправильно понята в Финляндии. По его словам, для Хельсинки существует возможность подать заявку на членство в НАТО, а не присоединиться к альянсу. «Я занимал несколько постов в Брюсселе за последние восемь лет. Никто за эти восемь лет ни разу даже не предположил, что Финляндия вступит в НАТО. Этот вопрос был неправильно понят в Финляндии», — заявил Юусти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров между главами России и Финляндии Владимир Путин дал понять, что, в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».

Отметим, что, по мнению министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, наилучшим сценарием стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Глава оборонного ведомства считает, что для Финляндии важно следить за намерениями шведов в этом вопросе.

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