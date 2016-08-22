Москва, 22 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Осенью 2016 года Госдума может принять закон о Фонде санации банков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа глава комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя слова замглавы МЭР Николая Подгузова о поддержке его ведомством инициативы Банка России по созданию Фонда санации банков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на санацию банков

«Осенью закон может быть принят», — сказал депутат.

Аксаков пояснил, что, согласно действующему закону, санируемые банки выводятся из-под действия многих подзаконных актов, на которых основывается работа ЦБ. «Например, они не должны соблюдать нормативы ЦБ. Многим банкам выгодно длительное время находиться в категории санируемых, не выходить на здоровую, нормальную работу кредитной организации», — отметил он.

По словам парламентария, бывали ситуации, о которых сообщал ЦБ, когда в санируемых банках аккумулировались «плохие» долги, а деньги, которые выделялись на санацию банка, использовались в интересах банка-санатора. «Очевидно, что ЦБ стремится к полному контролю за этой процедурой и сразу хочет выводить банки на нормальную работу с нормальным капиталом, чтобы они соблюдали все нормативы. Для этого нужна управляющая компания, и эти банки должны работать в конкурентной среде», — сказал Аксаков.

Глава комитета подчеркнул, что он поддерживает идеи ЦБ. «Я в целом поддерживаю», — пояснил он.

Ранее замглавы МЭР Николай Подгузов заявил, что Минэкономразвития поддерживает предложение Банка России по созданию Фонда санации банков, однако считает необходимым обсуждение деталей. ЦБ планирует создать специальный Фонд консолидации банковского сектора, средства которого будут входить в капитал санируемых банков. Предполагается, что ЦБ создаст управляющую компанию и через нее будет управлять фондом. Финансировать фонд будет Банк России.