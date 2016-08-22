Бишкек, 22 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Согласно прогнозам, доходы государственного бюджета Киргизии (включая программу госинвестиций) в 2017 году должны составить 140 млрд 813,6 млн сомов (свыше 131,6 млрд рублей), а расходы — 164 млрд 135,5 млн сомов (около 153,4 млрд рублей). Об этом стало известно сегодня, 22 августа, в ходе правительственного совещания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Дефицит госказны в указанный период достигнет 23 млрд 322 млн сомов (около 21,8 млрд рублей), или 4,7% ВВП страны.

В этой связи премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость оптимизировать расходы бюджета, а также перестроить работу Налоговой и Таможенной служб таким образом, чтобы обеспечить выполнение прогнозных бюджетных показателей за счет улучшения администрирования и снижения доли теневого сектора.

«Объемы финансирования на здравоохранение, образование и социальную защиту составят около 45% от общего объема расходов. При этом средства, выделяемые из республиканского бюджета социальному сектору, ежегодного растут. Около 6 млрд сомов (более 5,6 млрд рублей) предусматривается на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Значительно увеличен объем финансирования на закупку услуг гемодиализа сектора здравоохранения. Учитывая нагрузку на республиканский бюджет, Министерство труда и социального развития в срочном порядке должно внести предложения по совершенствованию социальных выплат и по механизму определения степени нуждаемости в государственной поддержке и повышению ее адресности», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно прогнозам экспертов Министерства финансов Киргизии, дефицит бюджета этой страны по итогам 2016 года должен будет составить 22,4 млрд сомов (20,93 млрд рублей). Отметим также, что по итогам 2015 года профицит бюджета Киргизии составил лишь около 1,58 млрд сомов (1,47 млрд рублей по текущему курсу).