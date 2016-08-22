Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина, баллотирующаяся на выборах в Госдуму от «Партии роста», категорически опровергает сведения о том, что у нее есть квартира и другая недвижимость в Москве, которую она не указала в сведениях о доходах и имуществе. Об этом ИА REGNUM сообщила 22 августа пресс-служба парламентария.

assembly.spb.ru Ольга Галкина

Напомним, 19 августа ЦИК опубликовал сведения о кандидатах в депутаты Госдумы, в отношении которых выявлены несоответствия с тем, что сами кандидаты указали в своих декларациях. В отношении Галкиной, со ссылкой на данные Росреестра, было заявлено о наличии у нее квартиры и нескольких нежилых помещений в столице общей площадью около 300 кв. метров.

Сама Ольга Галкина подчеркивает, что у неё нет и никогда не было никакой собственности в Москве. По ее словам, в данном случае произошла ошибка. Причем, как утверждает депутат, она стала уже второй в ходе проверки сведений, указанных в ее декларации о доходах и имуществе.

«Мне принадлежит половина земельного участка в Ленинградской области и доля в квартире в Петербурге. Именно эту недвижимость я и указала в сведениях об имуществе. Но по результатам проверки в ТИК №26 мне изначально сообщили, что указанной мною собственности у меня нет, чем очень меня удивили. После этого была организована повторная проверка сведений. А теперь выясняется, что и ЦИК нашёл какие-то несоответствия, но теперь в другую сторону», — возмущается петербургский парламентарий.

Ольга Галкина высказала сожаление в связи с тем, что ЦИК не провёл в ее отношении дополнительной проверки до публикации сведений о несоответствии информации об имуществе кандидатов. Она считает, что случившееся говорит «об очень плохом качестве работы наших органов власти, осуществляющих регистрацию имущества», которое отражается на избирательном процессе.

В связи со случившимся Ольга Галкина готовит обращение в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщалось ранее, в предоставленных в ЦИК сведениях кандидат Ольга Галкина указала доход, полученный в качестве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2015 году в сумме 1 888 141,09 рублей. Она владеет половиной земельного участка в Ленобласти площадью 800 кв. м, долей в петербургской квартире площадью 72,2 кв. м, и автомобилем Opel Mokka 2014 года выпуска.