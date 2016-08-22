Брюссель, 22 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Полиция Бельгии взяла под стражу 17-летнего мусульманина, проповедующего расправу над «неверными» — христианами. Юноша оказался сыном имама Алами из пригорода Вервье, передаёт телерадиокомпания RTL.

Victor Задержание

Полиция занялась Сохаидом после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой юноша (им оказался Сохаид) призывает мусульман к расправе над христианами. Призыв облечён в песенную форму: юноша ходит по городу Вервье (Бельгия) и напевает по-арабски молитву, в которой осуждаются христиане.

Полиция установила личность юноши, который оказался сыном имама. Молодой человек был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Отец юноши — имам Алами — уже знаком правоохранительным органам Бельгии. Он подозревается в проповедовании салафии (радикальное направление в суннитском исламе).

Напомним, в столице Бельгии 22 марта произошла серия терактов. Ответственность за них взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России). Погибли 35 человек (не считая террористов) и 340 человек ранены.