Алапаевск, Свердловская область, 22 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Бывший руководитель «Верхнесинячихинского металлургического завода» (ВСМЗ) Игорь Епанчинцев предстанет перед судом по обвинению в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия, в период с октября 2014 по июнь 2015 года организовал на территории ВСМЗ производство без лицензии. В результате незаконной деятельности предприниматель получил прибыль более 443 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки и будет рассматриваться в Алапаевском городском суде. Уголовная статья за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что на этом же предприятии с конца 2015 года начались проблемы с выплатой заработной платы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом на ВСМЗ возник конфликт между сотрудниками и руководством из-за невыплаты заработной платы. В июле рабочие начали голодовку, требуя полностью погасить долги. Руководство предприятия пошло на переговоры со своими сотрудниками, в результате которых был составлен график погашения задолженности.

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Однако уже в августе 30 рабочих возобновили голодовку. Они обвинили руководство ВСМЗ в нарушении графика выплат. Впоследствии, двое голодающих попали в больницу с высоким артериальным давлением. Ситуацию взяла на контроль прокуратура, а СУ СКР по Свердловской области возбудил ещё одно уголовное дело.

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Только после вмешательства прокуратуры удалось составить график погашения всей задолженности, сумма которой составляет порядка 11 миллионов рублей, до конца августа. Только после этого рабочие прекратили акцию протеста.

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Напомним, что рабочие завода и ранее прибегали к голодовке, как к форме протеста. Так в 2012 году сотрудники ВСМЗ из-за невыплаты зарплаты объявляли голодовку летом и осенью. В результате, акция протеста возымела действие, и долги были погашены.