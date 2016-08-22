Москва, 22 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. ЦИК указал партиям на обнаруженные недостоверные сведения деклараций кандидатов по партийным спискам в депутаты Госдумы VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа. В то время как самым ответственным подходом к декларациям депутатов отличилась «Единая Россия», больше всего нарушителей оказалось у «Родины» и «Зеленых». При этом у этих двух партий — вместе с «Гражданской силой», Гражданской платформой», «Партией Роста» и «Коммунистов России» нарушители оказались и в общефедеральном списке. В конечном счете ни одной из 14 партий избежать ошибок в декларациях не удалось — все проявили «забывчивость» в отношении недвижимости, пакетов акций и транспортных средств. При этом лидером по «недоучету» объектов недвижимости стали «Патриоты России».

Davide Restivo Забывчивость

«Единая Россия»

Ошибки в декларациях допустили пять человек регионального списка «партии власти» из 400 кандидатов-списочников «Единой России». Четверо единороссов забыли указать недвижимость — дома, квартиры, земельные участки, гаражи и коммерческие площади.

Так, кандидат Аликбер Абдулгамидов не отчитался об участке в 2500 кв. м. и жилом помещении площадью 120 кв. м. в Дагестане.

Алексей Макаров не задекларировал, что владеет мастерской-гаражом (658,4 кв. м) и земельным участком (Каргопольский р-н, 2485 кв. м) в Архангельской области, а также несколькими объектами недвижимости в Подмосковье: двумя квартирами (40,7 и 38 кв. м), гаражным боксом (50,4 кв. м) и земельным участком площадью 596 кв. м.

Закрий Мамилов, в свою очередь, не указал участок и жилое помещение в Ингушетии (900 и 85 кв. м. соответственно) и землю в Северной Осетии площадью 939 кв. м.

Ахмат Эркенов при подаче документов не задекларировал квартиру площадью 118,9 кв. м, нежилое помещение 570,5 кв. м, дом площадью 325,6 кв. м, земли населенных пунктов общей площадью677 кв. м — все объекты располагаются в Карачаево-Черкесии.

Еще один кандидат от «Единой России» — Игорь Климов — забыл указать 22 тысячи рублей на счете в Сбербанке.

У остальных парламентских партий с отчетностью по доходам и различным активам ситуация оказалась гораздо сложнее: у всех трех число кандидатов-нарушителей перевалило за сотню.

КПРФ

Так, в Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) при 385 кандидатах выявлено 108 «нарушителей», которые приходятся на региональные группы — в общефедеральном списке никого не оказалось.

52 кандидата, которые не помнили об имеющихся у них заработках. Многие забыли о небольших суммах на счетах в банках, однако нашлись и такие, кто не отчитался о весьма внушительных предпринимательских доходах или не указал несколько сот тысяч рублей зарплаты.

Так, можно выделить пример Эльдара Гильмутдинова, который в десять раз занизил свой доход от предпринимательской деятельности, — в декларации им было представлено 1 млн 890 тыс., в то время как по итогам проверки было выявлено 12 млн 562 тыс. рублей. На втором месте идет Владимир Чепкасов, который указал 734 тыс. предпринимательского дохода, «забыв» о еще 7 млн 314 тысячах.

Некоторые не учли зарплаты на втором или третьем месте работы, сопоставимые с «основным» источником заработка — так, например, Михаил Берулава забыл указать, что помимо зарплаты в 1 млн 803 тыс. он заработал в Международном инновационном университете почти такую же сумму — 1 млн 339 тыс. рублей. А Алексей Канюков забыл отчитаться о дивидендах Сбербанка общей суммой 17 млн рублей.

Что же касается недвижимости, то среди недоотчитавшихся о своих участках, домах и квартирах оказался 41 кандидат. Некоторые упускали сразу целых ряд объектов: так, Иннокентий Васильев забыл о пяти участках, о двух жилых домах, квартире, двух гаражах и трех нежилых зданиях. На фоне остальных выделяется Александр Криворотов, который упустил участок в Ростовской области площадью 68 тыс. кв. м, а Шамиль Хабибуллин — участок 15,7 тыс. кв. м. Однако по-настоящему внушительное упущение — у Александра Нагнибеды, который не указал в декларации участок в Краснодарском крае площадью 14 млн 590 тыс. кв. м.

Что касается других «забытых» активов, то можно выделить Александра Новикова, который не отчитался о 40% в пакете акций в ООО «Поморская правда».

ЛДПР

В Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — 123 человека «забыли» про свои активы и источники доходов из 313 кандидатов в списках (39%). Как и в случае с КПРФ, нарушителей в общефедеральном списке здесь нет. При этом о недвижимости не помнят 35 человек.

Некоторые кандидаты забыли о весьма внушительных суммах — так, Роман Исаев не отчитался о 6 млн 513 тыс. предпринимательского дохода, в то время как Каплан Панеш, хоть и первоначально указал 116 млн 397 тыс. рублей, но также «упустил» более 22 млн дохода от предпринимательской деятельности. О более чем 3 млн дивидендов от ценных бумаг банка ГПБ забыл Владислав Сивый.

Владимир Семенов забыл сразу два земельных участка. Земельный участок: Красноярский край, 108 млн кв. м.; а также земельный участок в Красноярском крае площадью 8,1 млн кв. м.

В разделе о ценных бумагах выделяется Алексей Золотарев — он «забыл» о владении (100%-ный пакет акций в каждой) сразу пятью компаниями: ООО «Теплосеть», ООО «Синтез-Н», ООО Уралгазсервис», ООО «Уральская газовая компания» и ООО «Уралавтоком».

«Справедливая Россия»

В «Справедливой России» 115 нарушителей приходится на 333 кандидатов. Среди них 49 забыли указать ту или иную статью полученного дохода — в этом списке лидером оказался Сергей Левицкий с 13 млн недоучтенных рублей от продажи имущества. Также на фоне остальных выделяется Александр Саверский, который забыл вторую половину своего предпринимательского дохода, составившую 2 млн 435 тыс. рублей.

36 справедливороссов забыли указать ту или недвижимость. Нельзя обойти вниманием пример Виталия Климова, который ошибся в площади своего земельного участка в Белгородской области — вместо 67 млн 446 тыс. кв. м кандидат в депутаты указал всего лишь 90 тыс. кв. м.

Выделяется на общем фоне и Олег Кобяков, который не задекларировал земельный участок в 10 млн кв. м, а также Сергей Захаров, который умудрился забыть о трех земельных участках, один из которых — в Саратовской области — составляет 2 млн 460 тыс. кв. м, а также о двух жилых домах, квартире и гаражном боксе.

Среди прочих можно отметить три земельных участка, которые не задекларировал Виктор Пашинин — один на 47 тыс. кв. м и два на 71,7 тыс. каждый.

23 кандидата от «Справедливой России» забыли о долях в различных торговых, медийных и строительных компаниях. В сравнении с кандидатами из других партий справедливороссы также обладают несколько более экзотическим набором транспортных средств: помимо различных престижных иномарок, здесь есть снегоходы (Вячеслав Ковтун и Павел Попов) и даже незадекларированный зернокомбайн (Фаик Асяев).

«Партия роста», ПАРНАС и «Яблоко»

Среди этих партий относительно крупных сумм незадекларированных доходов или активов достаточно мало. При этом, например, «Яблоко» и ПАРНАС отличились от большинства других партий сравнительно низким числом нарушителей — всего 99 из 307 списочников у «Яблока» и 97 из 283 у Парнаса.

При этом если у ПАРНАСа сравнительно «заметных» нарушений нет, то у «Яблока» интересный пример все же найдется: так, Сергей Ревенко упустил 28,5 млн рублей, установленных через декларацию по УСН, при задекларированных 310,5 тыс. предпринимательского дохода.

Что же касается Партии роста, то у ее кандидатов с внимательностью хуже — 159 кандидатов недоучли доходы и активы из 338 человек (47%).

Среди них Сергей Кочетков с его незадекларированными 16 млн 800 тыс. рублей в «БрокерКредитСервисе», а также Павел Мрвалевич, который более чем наполовину занизил свой предпринимательский доход — около 9 млн остались незадекларированными. В свою очередь Маритана Кузнецова не учла земельный участок в Красноярском крае на 8,1 млн кв. м.

Отдельно следует выделить депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольгу Галкину, у которой, помимо уже указанного ею имущества, в собственности находится также квартира в Москве площадью 134 кв. метра, нежилое помещение в Москве площадью 26,9 кв. м, а также еще два помещения на 106,8 и в 20,2 кв. м.

При этом ошибки здесь допустили не только «регионалы», но и два кандидата из общефедерального списка. Так, Андрей Нечаев забыл о 6 млн рублей от предпринимательской деятельности, а Дмитрий Потапенко не учел 200 тысяч дополнительного дохода.

Остальные

У оставшихся партий число нарушителей составило свыше половины общего числа кандидатов в списке. Наиболее «приличный» результат из этой группы продемонстрировали «Гражданская сила» с 114 нарушителями из 227 кандидатов, «Патриоты России» с 191 нарушителем из 380, а также Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) — 167 из 331.

Несколько хуже дела обстоят с декларациями у «Гражданской платформы» и «Коммунистов России» — соответственно, 125 из 235 и 204 из 397.

Наихудшие результаты показали экологическая партия «Зеленые» и «Родина». Если у экологов ошибки в декларациях допустили 194 кандидата из 352, то у «Родины» выявлено 172 нарушителя из 287 «списочников».

При этом в этих партиях недоучли собственность в том числе и представители общефедерального списка.

Так, у «патриотов» Александр Руцкой забыл указать доли в квартире, нежилом помещении и земельном участке, а также один автомобиль. У «Зеленых» в общефедеральном списке небольшие упущения допустили Олег Митволь и Александр Трунов. В «Гражданской платформе» в федеральном списке Михаил Вышегородцев не указал два автомобиля и снегоход, также забыл о машине Сергей Милицкий.

По пять кандидатов из федерального списка недоучли доходы и собственность в «Родине» — Федор Бирюков, Александр Михайлов, Михаил Хазин, Алексей Журавлев и Алексей Новгородов — и «Гражданской силе» — Илья Ухов, Бийсултан Хамзаев, Александр Зорин, Дмитрий Чугунов и Михаил Нефедов.

Из региональных списочников у «Зеленых» выделяются разве что Владимир Денисенко, забывший указать различные доли акций от 20% до 100% в десяти ООО, а также Виктор Кинев — в 11 ООО. В «Гражданской платформе» Анатолий Потапов забыл о 13 земельных участках, среди которых есть объекты площадью 770, 280, 227, 170 и 113 тыс кв. м.

Однако по-настоящему выдающийся результат в отношении недвижимости продемонстрировали «Патриоты России»: эта партия, пожалуй, лидирует по количеству незадекларированной собственности, при том не столько по количеству самих нарушителей, сколько по количеству неустановленных объектов. Так, отдельно стоит выделить Вадима Каничева с его перечнем различных строений, складов и магазинов и Сергея Шишкина, который не стал указывать 206 земельных участков, некоторые из которых достигают площади, например, 2 млн, 500 тыс., 180 тыс., 130 тыс. кв. м.