Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга выделило почти 140 млн рублей в качестве субсидии полигону опасных химических отходов «Красный Бор», расположенному в Тосненском районе Ленобласти. Текст соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного.

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Как говорится в документе, деньги в объеме 139 млн 958 тыс. рублей СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» выделяются для возмещения затрат по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в связи с проведением противоаварийных мероприятий на карте №64 (котлован объемом 532 тыс. кубометров) и карте №68 (котлован объемом 117 тыс. кубометров).

Средства выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, а расходовать их будет комитет по природопользованию, которому подчиняется полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон «Красный Бор» будет рекультивирован к 2025 году. В настоящее время идут работы по ликвидации площадки приема отходов у карты №64. До ноября 2016 года карты (котлованы) будут укрыты специальными понтонами, чтобы исключить поднятие уровня содержимого.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.