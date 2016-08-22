Якутск, 22 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Пять автомобилей с 35-ю пассажирами оказались заблокированы на острове реки Тиряятях в Момском районе Якутии. Люди направлялись в село Сасыр, но были вынуждены остановиться из-за повышения уровня воды на реке, который продолжал расти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе спасения республики.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

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В числе тех, кто оказался заблокирован на острове, были 7 детей, а один человек нуждался в госпитализации. Кроме того, продовольствие у людей заканчивалось, а по метеопрогнозу прекращения дождей не ожидалось. В итоге компанией «Полярные авиалинии» к застрявшим на острове людям был отправлен вертолёт со спасателями. Людей удалось эвакуировать двумя рейсами, больной пассажир госпитализирован в селе Хону.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня спасателям пришлось эвакуировать 68 туристов, которые попали в плен большой воды на реке Чульман. Люди также оказались на острове, а вода продолжала прибывать, быстро сокращая площадь суши. Часть снаряжения и плавсредств туристов тогда унесло водой, но никто не пострадал.

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