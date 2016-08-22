Тбилиси, 22 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Следователь по особо важным делам Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Савле Мотиашвили сообщил, что в ходе спецоперации сотрудники СГБ задержали пять человек, готовивших террористический акт, — они собирались взорвать участок газопровода, по которому поставляется газ из России в Армению, сообщает Sputnik.

kyrgyzkorm.kg Арест

Мотиашвили пояснил, что взрыв планировался в селе Сагурамо (Мцхета-Мтианети, Грузия). В этом месте газопровод проходит по реке Арагви.

Также он сообщил о ещё двух задержаниях — сотрудника департамента патрульной полиции (подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями) и ещё одного гражданина (по обвинению в недонесении о преступлении).

Мотиашвили отметил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о «приготовлении к террористическому акту группой лиц», о «незаконном хранении огнестрельного оружия», о «злоупотреблении служебными полномочиями» и «недонесение о преступлении».

За последний месяц это уже не первый теракт, который диверсанты пытаются осуществить в отношении России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июня сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт на территории Крыма, который собирались осуществить диверсанты.

ФСБ заявила, что к подготовке теракта причастно Министерство обороны Вооруженных сил Украины. Согласно проведённому социологическому исследованию, в попытке диверсии граждане России обвиняют прежде всего власти Украины (об этом сказали 37% опрошенных).