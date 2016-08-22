Токио, 22 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Из-за тайфуна «Миндуль», обрушившегося на восточную часть Японии, в стране отменено свыше 400 авиарейсов. Сбой в авиасообщении коснулся более 49 тыс. пассажиров, передает 22 августа телеканал NHK.

view.pngyahoo.co Тайфун. Япония

В основном были отменены рейсы на внутренних авиалиниях, однако американский перевозчик Delta также объявил об отмене вылетов на Гавайи, Сайпан и Гуам. Разгул стихии вызвал сбои в движении поездов, а районе Токио и регионе Токай.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 180 км/ч, из-за сильных ливней в реках резко поднялся уровень воды. Более 34 тыс. жителей города Кавасаки были эвакуированы в связи с угрозой оползня. В некоторых районах страны произошли обрывы ЛЭП, отмечаются перебои в работе паромных переправ.