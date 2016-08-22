Антананариву, 22 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Василий Верещагин. После неудачи (фрагмент). 1868

Два гражданина Франции, работавшие для одной из организаций по защите окружающей среды на Мадагаскаре, были убиты, заявили 21 августа власти страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно распространенному МИД страны заявлению, они были убиты «в ходе гнусного преступления, совершенного» на острове Нуси-Бураха.

Как ранее передавало Radio France International, тела молодого мужчины и молодой женщины были обнаружены утром 21 августа неподалеку от одного из ночных клубов с травмами головы. Оба погибших, которым не более 25 лет, работали для некоммерческой организации Cetamada, занимающейся защитой морских млекопитающих.

Власти страны также отметили, что 22 августа прибудет представители французского следствия, которые помогут в расследовании убийства экологов.