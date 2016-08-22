Таллин, 22 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. «Эстония — маленькая страна и поэтому надо ясно понимать, какие у нее приоритеты в поддержке национального спорта», — об этом сегодня, 22 августа, министр культуры страны, член Социал-демократической партии Индрек Саар сообщил в интервью Raadio 4. Подобную избирательность он объяснил ограниченными ресурсами государства, добавив, что «нельзя все делать и всех поддерживать».

stux Олимпиада в Бразилии

Министр считает, что эстонская олимпийская делегация выступила на Летних Олимпийских Играх 2016 года в Бразилии «очень успешно». Поэтому «идея все сломать в олимпийской системе подготовки — не лучшая», убежден он.

Проблема в выборе направления финансирования олимпийских видов заключается в том, считает Саар, что надо поддерживать и развивать перспективные виды, которые появятся на следующих Играх, но нельзя также забывать о традиционных эстонских спортивных дисциплинах, где есть помимо достижений, многолетние наработки, тренеры и специалисты, где достаточно высокий интерес жителей страны. Найти баланс будет непросто, считает министр, но уверяет, что пока пересмотр принципов олимпийского финансирования в Эстонии не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эстония установила антирекорд по медалям Летних Олимпийских Игр. Одна олимпийская медаль на летних ОИ — бронза четверки гребцов — это худший результат Эстонии за последние 20 лет. В 2016 году Эстонский союз легкой атлетики и Эстонский союз баскетбола получили по 225 000 евро господдержки, Эстонский союз волейбола — 180 000 евро, а Эстонский союз лыжного спорта — 165 000 евро. Господдержка всех остальных видов спорта составила менее ста тысяч евро. Всего на поддержку эстонского спорта выделено 1,3 млн евро бюджетных средств.

Читайте также: Эстония установила антирекорд по медалям Летних Олимпийских Игр