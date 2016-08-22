Москва, 22 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. 67% жителей России слышали о случае предотвращения ФСБ теракта на крымском полуострове. Уровень информированности выше среди людей старшего возраста (83% от 60 лет и старше), жителей обеих столиц (81%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

В попытке диверсии граждане РФ обвиняют прежде всего власти Украины (об этом сказали 37% опрошенных). Также есть сторонники версии вмешательства США (12%). Другие варианты ответа были названы 2% респондентов и менее.

79% опрошенных не сомневаются в способности российских властей защитить жителей Крыма от новых атак. Российским властям, по итогам случившегося, респонденты чаще всего советуют усилить бдительность, контроль и безопасность границ (33%).

Опрос ВЦИОМ проведен 13−14 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.