Минск, 22 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум.



Юрий Моисеевич Пэн. За газетой. 1914

«В истории нашей страны значительна роль еврейского народа. Свидетельством того является огромное количество памятных мест и достопримечательностей», — констатировал президент Белоруссии Александр Лукашенко в приветствии делегатам Конгресса раввинов Европы, который 18−26 августа проходит в Москве сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии существуют богатые духовные традиции и ценности, а также приверженность принципам толерантности и открытости к диалогу. Он констатировал: «Мы приобрели уникальный опыт сохранения и поддержания межконфессионального мира и согласия, которым по праву гордимся».

Руководитель Белоруссии отметил также, что иудаизм занимает достойное место среди различных конфессий Белоруссии, а проводимые иудейскими религиозными организациями социальные, благотворительные, культурные мероприятия важны и значимы для белорусов.

Пресс-служба облисполкома Витебской области в свою очередь проинформировала о мероприятии, которое состоится 22 августа в райцентре Лиозно с участием около 500 раввинов из 30 стран Европы. Во время посещения Белоруссии участники московского конгресса посетят мемориал «Адаменская горка», где состоится коллективная молитва в память о евреях, погибших во время Великой Отечественной войны в местном гетто.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии Леонид Гуляко, а также представители других властей постсоветской республики намерены встретится с раввинами. Их ждёт экскурсия по райцентру и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Москве открылся конгресс раввинов. Его участники намерены посетить могилы цадиков в Смоленске и Любавичах (Смоленская область РФ), Лиозно и Лядах (Белоруссия), а также в Алма-Ате (Казахстан). Хасиды сыграли большую роль в обогащении культурного наследия Российской империи, прежде всего — белорусских и украинских губерний, входивших в «черту еврейской оседлости».