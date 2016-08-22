Huffington Post: Жители Германии не одобряют миграционную политику Меркель
Берлин, 22 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель из-за неудачной миграционной политики стремительно теряет поддержку со стороны жителей страны, которые «чувствуют себя обманутыми». Об этом пишет газета The Huffington Post.
Автор статьи считает, что власти Германии и большинство местных СМИ не раскрывают гражданам всей правды о ситуации с беженцами в стране.
Так, по мнению журналиста, Берлин умалчивает о том, что аэропорт Кельна-Бонна якобы используется как транзитный узел для нелегалов, прибывающих из Турции.
Автор статьи полагает, что сотни тысяч человек смогут проникнуть на территорию страны, миновав проверки и досмотры.
Поэтому, отмечает газета, большинство жителей Германии в последнее время чувствуют себя обманутыми со стороны правящей элиты страны.
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