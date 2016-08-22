Берлин, 22 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель из-за неудачной миграционной политики стремительно теряет поддержку со стороны жителей страны, которые «чувствуют себя обманутыми». Об этом пишет газета The Huffington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Автор статьи считает, что власти Германии и большинство местных СМИ не раскрывают гражданам всей правды о ситуации с беженцами в стране.

Так, по мнению журналиста, Берлин умалчивает о том, что аэропорт Кельна-Бонна якобы используется как транзитный узел для нелегалов, прибывающих из Турции.

Автор статьи полагает, что сотни тысяч человек смогут проникнуть на территорию страны, миновав проверки и досмотры.

Поэтому, отмечает газета, большинство жителей Германии в последнее время чувствуют себя обманутыми со стороны правящей элиты страны.

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