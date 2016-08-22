Всеволожск, Ленинградская область, 22 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием пяти транспортных средств произошла во Всеволожском районе Ленобласти утром 22 августа. Среди участников ДТП оказался туристический автобус.

http://vk.com/spb_today ДТП на Новоприозерском шоссе. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

«Туристический автобус, фура и много легковушек столкнулись на Новоприозерском шоссе. Заняли 2 полосы», — рассказали очевидцы в соцсетях в 09:44.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о ДТП поступило в спасательную службу в 09:55 с Новоприозерского шоссе (федеральная трасса А-121 «Сортавала»).

К месту аварии у поворота на посёлок Горы выдвинулась дежурная смена 94-й пожарной части: четыре человека и одна единица техники.

По предварительным данным, жертв нет.

ДТП вызвало большую пробку на Новоприозерском шоссе. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», ее длина на 11:00 составляет более 4 километров — от населенного пункта Скотное по направлению к Санкт-Петербургу.