Массовая авария с участием туристического автобуса произошла в Ленобласти
Всеволожск, Ленинградская область, 22 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием пяти транспортных средств произошла во Всеволожском районе Ленобласти утром 22 августа. Среди участников ДТП оказался туристический автобус.
«Туристический автобус, фура и много легковушек столкнулись на Новоприозерском шоссе. Заняли 2 полосы», — рассказали очевидцы в соцсетях в 09:44.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о ДТП поступило в спасательную службу в 09:55 с Новоприозерского шоссе (федеральная трасса А-121 «Сортавала»).
К месту аварии у поворота на посёлок Горы выдвинулась дежурная смена 94-й пожарной части: четыре человека и одна единица техники.
По предварительным данным, жертв нет.
ДТП вызвало большую пробку на Новоприозерском шоссе. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», ее длина на 11:00 составляет более 4 километров — от населенного пункта Скотное по направлению к Санкт-Петербургу.