Волгоград, 22 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области продолжается работа по сокращению расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок 22 августа, за январь — июль текущего года состоялась 5151 закупка с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов 19,7 миллиарда рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

При этом в результате проведения конкурсных и аукционных процедур удалось сэкономить 1,03 миллиарда рублей или 8,3% от общей суммы контрактов. Этот показатель на 59,8% превышает экономию за 7 месяцев 2015 года, в 2,2 раза — экономию за тот же период 2014-го.

Как отметили в ведомстве, в большинстве своем победителями конкурсных торгов являются местные поставщики товаров и услуг.

Добавим, что один из последних конкурсов, объявленных департаментом экономического развития администрации Волгограда, нацелен на поиск поставщика услуг по производству и эфирному вещанию видеоматериалов, освещающих социально-экономическое развитие города Волгограда на телеканале. На эти цели чиновники готовы потратить из бюджета почти 2 млн рублей.

Еще более 1,3 млн рублей уйдут на оплату услуг по оформлению сцен-панно на площади Павших Борцов и нижней террасе набережной к празднованию Дня города. Победитель конкурса уже определен — МУП «Городской центр рекламы и информации».

Напомним, в конце прошлого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подверг жесткой критике действия своих подчиненных, уличив их в расточительстве в госзакупках. Руководителям профильного ведомства и учреждения были вынесены строгие выговоры с предупреждением о неполном служебном соответствии.

За прошлый год региональной прокуратурой совместно с органами власти было выявлено 7,5 тыс. нарушений законодательства с признаками коррупции. Дисциплинарную ответственность понесли более двух тысяч должностных лиц. По материалам прокурорских проверок расследуются свыше 60 коррупционных уголовных дел. Ключевыми направлениями совместной работы по наведению порядка оставались бюджетные правоотношения, государственные и муниципальные закупки, управление имуществом.