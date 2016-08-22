Вильнюс, 22 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Литвы сегодня, 22 августа, был подписан договор, согласно которому страна приобретет броневики Boxer, производимые немецким концерном ARTEC, сообщили ИА REGNUM в Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM А зачем

Всего Литва приобретет 88 броневиков. Ими будут обеспечены два военных батальона сухопутных сил. Из них 84 броневика — боевые машины пехоты, 4 — броневики командования.

Договор был подписан в закрытом режиме из-за грифа секретности, журналистов не пустили на церемонию.

Боевые машины пехоты оснащены не только пушкой 30 мм, но и противотанковым оружием и пулеметами.

Первые поставки планируются в 2017 году. Стоимость сделки не разглашается, но подчеркивается, что это самая дорогая военная покупка в истории Литвы. Эксперты оценивают сделку в 0,5 млрд евро.