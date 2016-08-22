Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 09:52 — ИА Регнум. «Знали, что не имели права проиграть, поэтому серьезно готовились и настраивались, разбирали игру сборной Франции. Мы приехали в Рио побеждать, и сделали это!» — поделилась разыгрывающий сборной России и ГК «Ростов-Дон» Екатерина Ильина после победы над француженками в финале Олимпиады-2016. Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе донской команды, ковалось олимпийское «золото» с большим трудом.

rio2016.com Сборная России по гандболу

«Было очень волнительно. Но я старалась не подпускать страх, поэтому не боялась, просто подходила к точке и забивала мячи. Это Олимпийские игры, и здесь каждый матч тяжелый в эмоциональном плане. Мы верили, что можем одержать победу. Считаю, что эмоционально мы были готовы лучше, чем сборная Франции. Мы верили в нашу победу. Я благодарна команде, что хватило сил бороться до конца», — поделилась Ильина.

Напомним, что в состав женской гандбольной сборной России были включены шесть игроков ГК «Ростов-Дон». На пьедестал почёта в Рио поднялись также Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе). Они помогли одолеть в финале Олимпиады-2016 команду Франции со счётом 22:19.

Отметим, что на прошлой Олимпиаде в Лондоне (2012) женская гандбольная сборная России заняла восьмое место, а в Пекине (2008) — завоевала серебряные медали главного турнира четырехлетия.