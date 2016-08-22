Москва, 22 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Рубль так и не смог развить внушительное укрепление, несмотря на то, что котировки нефти Brent чувствуют себя крайне уверенно. Видимо, сдерживающим фактором остаются опасения того, что в случае роста рубля, в дело может вмешаться Банк России с вербальными или реальными интервенциями, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Тем более, что в условиях дефицита бюджета дорогой рубль и в самом деле не нужен правительству РФ.

Дарья Антонова ( ИА REGNUM Валюта

«Также фактором давления на рубль могут все же выступить цены на нефть. Дело в том, что объективных причин для такого роста котировок энергоносителя немного — лишь ожидания встречи стран-членов ОПЕК с возможным обсуждением заморозки добычи. Видимо, рынок действует по принципу: покупай на слухах. На самом же деле, как только придет осознание того, что высокие цены — повод для дальнейшего роста добычи в США, Brent может начать падение. За ней последует и рубль», — пояснила эксперт.

«Таким образом, после пробоя выше уровня 64,30, котировки пары USD/RUB могут нацелиться на движение к уровню 66,50», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 20 августа. Курс доллара составляет 63,94 рубля, евро — 72,46 рубля. Цена на нефть выросла до 50,03 доллара за баррель.

Отметим, на предстоящей неделе к публикации запланирован внушительный блок европейской статистики. Это и данные по индексам деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг еврозоны и крупнейших стран, входящих в состав монетарного блока, отчет по темпам роста немецкой экономики, индекс делового оптимизма IFO Германии.