Москва, 22 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Банк России с 22 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «РУБанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

При неудовлетворительном качестве активов «РУБанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «РУБанк» занимал 462 место в банковской системе РФ.

Как сообщает, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 60 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.