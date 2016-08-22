Хабаровск, 22 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Идею ФАС «снижать тарифы в регионах с низким качеством услуг» в поселениях Свободного порта Ванино восприняли неоднозначно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во многих сельских поселениях проблема заключается именно в том, что увязать цену и качество не получится — в связи с абсолютной невозможностью обеспечить хоть какое-то качество.

Ольга Демиденко Поселок ТОКИ, Хабаровский край

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«Я не знаю, как это можно прокомментировать. Если, например, снизить тарифы по ремонту и содержанию жилья, то наша управляющая компания, которая и без того на ладан дышит, окончательно «отдаст концы». Если предположить, что снижение тарифов обеспечит вал платежей, то есть станет дешевле, люди начнут платить, у регулируемых организаций появятся деньги на выполнение задач. Это тоже вряд ли — население здесь бедное, есть и проблема безработицы, есть и проблема нехватки денег из-за маленьких зарплат и роста цен. У нас дома аварийные — это к вопросу об изношенности инфраструктуры. Крыши текут, дома буквально уходят под землю, раздавливая находящиеся под ними коммуникации — трубы водоснабжения, канализацию. Все течет под дома, а сверху людей заливает дождями. Постоянные перебои с водой, отключение электроэнергии. Все ветхое. Мы вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, все документы подготовили. Но региональному бюджету самому не потянуть, нужна помощь федеральных властей. Вот, ждем… уже 40 лет. Юбилей у нас в этом году», — рассказала глава администрации поселка Токи в Ванинском районе Людмила Доронина.

В этом году жители поселка Токи отмечают страшную дату. В 1976 году в Ванинском районе бушевали сильные лесные пожары. Огонь охватил находившиеся рядом с населенным пунктом артиллерийские склады. Как выяснится позже, была нарушена технология укладки боеприпасов на складах. И снаряды полетели на жилые массивы. Плотность стрельбы была выше, чем в Сталинградскую битву, сделали заключение позже эксперты. Маленький поселок Токи просто снесло с лица земли. По приказу партийного руководства, в районе, где работали три экспортно-ориентированных деревоперерабатывающих комбината, а из Ванинского порта в страны АТР уходили караваны судов с высококачественной деловой древесиной, людям построили двухэтажные времянки. Строили из сырого леса, прямо с подвоза, из тайги. Осенью, когда на побережье начались дожди, людям сказали, что это на 5 лет, потом обещали построить новое жилье.

Обещания так и остались обещаниями. В начале 80-х Ванинский район пережил сильное наводнение. В поселке Токи были подтоплены деревянные домишки. И опять — вместо стационарного добротного жилья были построены щитовые времянки.

Потом был распад СССР. Жилой фонд Токи, и без того убогий и почти не пригодный для нормального проживания людей, приходил в совершеннейший упадок.

Несколько лет назад чиновники решили облагодетельствовать жителей — поселок вошел в программу адресной помощи по капитальному ремонту, в рамках Фонда содействия реформированию ЖКХ. Поселок в программу вошел, при этом люди не хотели этого. За 35 миллионов бюджетных рублей токинские двухэтажные гнилушки упаковали во влаговетронепроницаемую пленку и обшили новыми досками, подлатали внутренние сети. Под пленкой дома стали гнить еще быстрее.

«Я была в Москве, в отпуске. Привезла вот газету. Меня задела заметка про Свиблово. Там руководство района отчитывается о сносе последней пятиэтажной «хрущевки». Это программа реконструкции, там сносят «хрущевки. И мне кричать хочется: дайте нам хотя бы такие хрущевки!», — переживает Людмила Доронина.

В 2014 году администрация поселения обратилась в минстрой России с просьбой о включении поселения в ФЦП «Жилище». Токинцы ссылались на то, что поселок их является конечной точкой Байкало-Амурской магистрали. Именно жилью с высоким процентом износа, в поселениях, расположенных вдоль БАМа, в ФЦП «Жилище» отведено особое место. О необходимости улучшения условий жизни живущих в таких поселках людей, говорил на одной из пресс-конференций президент России Владимир Путин.

Ответ из Минстроя жителей Токи не обнадежил. Людям ответили, что поселки вдоль БАМа действительно входят в ФЦП «Жилище». Но в программу, по непонятным для токинцев причинам, вошли лишь Бурятия, Забайкалье, Амурская и Иркутская области. А Хабаровский край — не вошел.

В своем ответе жителям поселка федеральное строительное ведомство сообщило, что, поскольку Хабаровский край находится в зоне БАМа, включение его в ФЦП не исключено. Но программа рассчитана на 2011 — 2015 годы. Токинцам пообещали рассмотреть вопрос при формировании следующего бюджета. Вопрос не решен до настоящего времени.

«Можно издавать какие угодно постановления, но пока не будет строиться новое жилье, пока не будут приведены в порядок все инженерные сети, это просто тупик. У нас в поселке Ванино люди постоянно страдают от отключений электроэнергии, перебоев с водоснабжением. Сети ветхие. Срочно нужна реконструкция водовода. Конечно, в принципе, это правильно — нет качественной услуги, нет 100-процентной оплаты. Люди вообще должны оплачивать только качественную услугу. Но обеспечить эту услугу можно только при соблюдении ряда условий. Нужно, чтобы жилье и инфраструктуры отвечали элементарным требованиям. Чтобы крыши были не дырявые, сети не изношенные. А у нас со времен СССР два жилых дома в поселке построено. Один ведомственный, один по программе «Жилье для молодых семей». По остальному жилому фонду можно запоминать имена советских руководителей — «сталинки», «хрущевки», «брежневки». А у всего на свете, тем более у жилья, есть свой срок. Для большинства жилых домов в дальневосточной провинции срок этот давно уже истек. И нет никакого смысла здесь говорить о повышении, либо снижении тарифов в зависимости от качества — если невозможно обеспечить само качество», — убежден председатель Совета депутатов поселка Ванино Юрий Светличный.

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На другой стороне побережья Татарского пролива, в ПОЭЗ Советская Гавань, городские власти проделали колоссальную работу, вошли во все возможные программы, однако проблема ветхих сетей остается актуальной и здесь.

«Мы начали работать с Фондом поддержки ЖКХ, создали проекты, сметы, инвестиционные паспорта. Это все стоит денег. Но на реконструкцию электросетей нам не дали пока ни копейки. На водовод — ни копейки. Вообще ни на что. Мы просили: дайте хотя бы на сети аэропорта, у нас на все побережье один аэропорт, он обслуживает два района, Ванинский и Советско-Гаванский, а сети — городские. Тоже денег нет. А город деньги на подготовку документации потратил. При этом, мы очень многое сделали сами. За свои деньги, то есть, за деньги налогоплательщиков города. Мы с 20% потерь в электросетях ушли на 12 в результате реализации городской программы. Но комитет по ценам и тарифам Хабаровского края нам говорит: «Вы снизили потери — мы вам снижаем тариф». Получается, у предприятия «Городские электросети» нет заинтересованности. Получается, выгоднее предприятию, чтобы электроэнергию воровали и тариф не снижали? В этом году вообще потери зарегулировали на 11%. Это немыслимо — только технологические потери составляют 12%. Вот о чем нужно говорить. А соотношение «качество — цена» существует в законодательстве. Надо не велосипед изобретать, а ветхие сети ремонтировать. Когда сети будут в порядке — можно будет спрашивать за качество в рамках существующего законодательства», — убежден заместитель по ЖКХ в администрации города Советская Гавань Дмитрий Чайка.

Напомним, антимонопольная служба может получить полномочия снижать тарифы ЖКХ в регионах с низким качеством жилищно-коммунальных услуг. ФАС предложила обязать губернаторов заключать с ней соглашения, в которых будут зафиксированы показатели качества обслуживания и модернизации оборудования ЖКХ. При этом ФАС сможет занижать размер тарифов, если эти показатели не будут достигнуты.