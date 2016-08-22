Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 05:15 — ИА Регнум. В ходе церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро флаг Международного олимпийского комитета (МОК) был передан мэру японского города Токио, где в 2020 году состоятся следующие летние ОИ.

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс торжественно передал флаг губернатору Токио Юрико Коикэ.

Напомним, что торжественное закрытие Олимпиады состоялось в ночь на понедельник, 22 августа, на стадионе «Маракана». Как ранее передавало ИА REGNUM, во время мероприятия известная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева была представлена как новый член МОК.

Олимпиада в Рио проходила с 5 по 21 августа. В неофициальном общекомандном зачете первое место заняла американская сборная, второе досталось британцам, а третье заняла китайская команда. Сборная России взяла четвертое место. Причем ОИ в Рио предшествовали громкие допинговые скандалы антироссийской направленности.