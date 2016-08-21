Вашингтон, 22 августа, 2016, 02:28 — ИА Регнум. В воскресенье, 21 августа, ряд американских СМИ сообщил, что помощница кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон Хума Абедин более десяти лет была членом радикального мусульманского издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

Как отмечает New York Post, главный помощник Клинтон по предвыборной кампании работала в течение десяти лет в радикальном мусульманском издании, которое обвиняло власти США в теракте 11 сентября и выступало против женских прав.

Речь идет о саудовском издании Journal of Muslim Minority Affairs, где Абедин работала помощником редактора, а главным редактором была ее мать Салеха Абедин. По данным газеты, помощник Клинтон закончила свою работу в саудовском издании в 2008 году. Однако ее мать продолжает там работать.

Также NYP обратило внимание на одну из статей под названием «Права женщин — исламские права», которая была опубликована в Journal of Muslim Minority Affairs в 1996 году. В материале говорилось о том, что матери-одиночки, работающие матери и однополые пары с детьми не должны быть признаны семьями. Мать Абедин высказывалась также о том, что американские санкции против Ирака стали причиной того, что США «были обречены на теракт 11 сентября».

Сама Хума Абедин в настоящее время активно помогает Хиллари Клинтон вести предвыборную гонку. Абедин, как отмечает газета, начала работать на кандидата от Демократической партии еще в годы, когда Клинтон была первой леди.