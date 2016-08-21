Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Российский боксер Михаил Алоян, выступающий в весовой категории до 52 кг, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2016 в Бразилии. В финальном поединке российский спортсмен уступил представителю Узбекистана Шахобиддину Зоирову со счетом 0:3.

Sarang Серебряная медаль

Бронзовая медаль в данном виде соревнований досталась сразу двум спортсменам — венесуэльцу Йоэлю Финоль и китайцу Ху Цзяньгуану.

Отметим, что боксер Михаил Алоян принес в копилку сборной России 56-ю награду Игр-2016 в Рио.

ОИ-2016. Бокс. Мужчины. До 52 кг.

Шахобидин Зоиров (Узбекистан) — Михаил Алоян (Россия) — 3:0.

Читайте также: Российский боксер Алоян прошел в финал олимпийского турнира