Москва, 21 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Норат Тер-Григорьянц

В 1981—1983 годах возглавлял штаб 40-й армии в Афганистане, в течение восьми лет занимал должность заместителя начальника главного штаба сухопутных войск СССР. Решал государственные задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности страны. За службу в рядах вооруженных сил награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 2-й и 3-й степени, 12 медалями.

Норат Тер-Григорьянц — общественно-политический деятель, член Национального совета «Национального конгресса западных армян».

— Норат Григорьевич, военные не любят войну?

— Военные не любят войну, потому что знают, что такое война. Именно они погибают в первых рядах, именно на их плечи ложится огромная и сложная работа по организации, управлению и взаимодействию вооруженными силами. Именно они руководят боевыми действиями и сражениями, планируют и осуществляют операции. Военные не любят войну, потому что льется кровь, рвутся бомбы. Но они на то и военные, чтобы защищать свое Отечество.

От рядового до генерала

В армии я прошел путь от солдата до генерал-лейтенанта. Службу начал в Прибалтийском военном округе. Принимал участие в мероприятиях, связанных с вводом советских войск в Венгрию, под пулеметным огнем руководил автомобильным отделением по подвозу боеприпасов. После венгерских событий был направлен по рекомендации командующего Прибалтийским военным округом генерала армии Александра Горбатова в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, которое окончил на «отлично». После учебы отправился служить в Северо-Кавказский военный округ в город Новочеркасск, где дислоцировалась 18-я танковая дивизия. Стал командиром отдельного разведывательного взвода 406-го гвардейского танкового полка и через некоторое время возглавил танковую роту.

Политическая обстановка стала неспокойной, когда в КНР заговорили о «возвращении территорий» от Урала до Дальнего Востока. Руководство страны приняло решение сосредоточить в Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном военных округах крупные группировки вооруженных сил, и наша дивизия — 42 эшелона, поднятая по тревоге, была направлена в этот регион для защиты рубежей Советского Союза от территориальных претензий КНР. Я оказался в Юго-Восточной Монголии, где происходили вооруженные стычки. Службу нес в Кяхте, там и по сей день дислоцирована наша гвардейская танковая дивизия. В этих краях прослужил восемь лет, жили поначалу в землянках, так как вся инфраструктура создавалась при нас.

Изучить военную науку

В 1968 году окончил Полевую академию — Высшие офицерские курсы «Выстрел» в Солнечногорске под Москвой. Там нас научили грамотно управлять батальоном и даже полком. В 1970 году был направлен для изучения оперативного военного искусства в Краснознаменную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского в Москве. Окончил ее на «отлично» и приступил к службе в Южной группе войск в Венгрии.

В течение двух лет был командиром танкового полка 93-й мотострелковой дивизии, легендарной дивизии Великой Отечественной войны. Через два года стал начальником штаба дивизии, мозга любой армейской группировки, где планируется, организуется вся жизнедеятельность военного организма. Через восемь месяцев меня назначают командиром этой дивизии, под моим командованием оказались 14 тысяч личного состава, 330 танков, артиллерия, три десятка вертолетов, понтонные части, плавающие бронетранспортеры и даже ракетный дивизион, который мог применять ядерное оружие. В ходе проверки боевой готовности дивизия показала себя с лучшей стороны, и за отличные показатели я был направлен на учебу в Военную академию генерального штаба вооруженных сил СССР. В 1982 году окончил ее на «отлично», изучив науку стратегии.

Лицом к лицу с исламистами

Меня командировали в Туркестанский военный округ, а через несколько недель в должности начальника оперативной группы Туркестанского округа я отбыл в Афганистан, в Кабул. В моем распоряжении находились все начальники родов войск, мы организовывали, планировали, управляли 110-тысячной группировкой. Чуть позже я был назначен начальником штаба и первым заместителем командующего.

Мы были вовлечены в серьезную войну, против нас воевали Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, США. Воюя с ними, мы параллельно создавали условия для существования афганского народа, участвовали в организации армии демократического Афганистана, обеспечивали безопасность южных рубежей нашей страны.

Здесь мы впервые столкнулись с исламистскими радикальными силами, которые сегодня воюют в Сирии. Они рвались в нашу страну через Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению. Уже тогда было понятно, какую серьезную угрозу представляют исламисты для мира. Но мы успешно воевали с ними. Вспоминается один случай, когда перехитрить их и вывести из-под удара части дивизии мне помог армянский язык. Совместно с генералом Степаном Аракеляном мы провели дерзкую военную операцию на армянском языке, на котором шифровали приказы и который знали только мы двое.

Как начальник штаба и заместитель командующего армией я был одновременно спецпредставителем Советского государства в Демократической Республике Афганистан. Совместно с премьер-министром страны мы решали самые разные задачи, в том числе продовольственные, создания промышленных предприятий, строительства энергосистемы, укрепления вооруженных сил, координации военных действий.

В Москве

В Афганистане я прослужил три года и вернулся в Москву на должность заместителя начальника главного штаба сухопутных войск СССР.

Одновременно во главе организационно-мобилизационного управления отвечал за строительство сухопутных войск СССР. А это 216 дивизий в 14 военных округах всего СССР и группах советских войск в Германии, Венгрии, Польше, Чехословакии. Мы создавали военные подразделения на Кубе, помогали в организации вооруженных сил Египту, Ираку, Эфиопии и ряду других государств. Сирийская армия, которая сегодня воюет с исламистами, создана при нашей поддержке.

Мы вели большую работу, во взаимодействии со всеми видами вооруженных сил обеспечивали всей номенклатурой вооружений сухопутных войск армию, ведь и ракетным войскам, например, нужны пистолеты, автоматы и БТРы. Одновременно отвечал за призыв в вооруженные силы СССР, а армия у нас в то время насчитывала 3,5 миллиона человек, и в подчинении находились 4200 комиссариатов. Даже в школах работали наши офицеры, которые проводили уроки начальной военной подготовки. Другим важным направлением была мобилизационная работа в масштабе всего Советского Союза, мы отвечали за перевод частей и кадров с мирного положения на военное.

— В 1992 году Вас пригласили в Армению с важной миссией…

Миссия — организация защиты страны

— Приглашение приехать в Армению для создания вооруженных сил страны пришло от президента Левона Тер-Петросяна и Вазгена Саркисяна, который в то время руководил комитетом обороны. Я никогда не жил в Армении, но по делам службы бывал там в командировках. Получив это предложение, я пришел к министру обороны России Павлу Грачеву, моему бывшему подчиненному в Афганистане, и он мне сказал такие слова: «Норат Григорьевич, благословляю».

Военно-политическая обстановка в регионе была крайне напряженной. Стояла задача не допустить повторения геноцида армянского народа со стороны сопредельных государств, в первую очередь Турции и Азербайджана. Я хотел заниматься практической работой и поэтому отказался от должности министра обороны и был назначен командующим вооруженными силами республики и первым заместителем министра обороны, которым стал Вазген Саркисян.

Прежде всего, необходимо было побывать «на местах», там, где шли военные действия. Из Турции в Армению летели снаряды, особенно в районе Маркара, турецкая сторона списывала это на военные учения против курдов, а между тем гибли мирные граждане. Боевые действия шли в Карабахе, потому что карабахцы в соответствии с уставом ООН провели референдум о самоопределении, и в ответ на это Азербайджан начал крупнейшие боевые операции против него. Но истинные замыслы Азербайджана не ограничивались Карабахом. Он хотел не только вернуть эту территорию, изгнать народ и уничтожить тех, кто останется, но и захватить Зангезур — Кафан, Горис, Сисян, объединить эти районы с Нахичеваном и соединиться с Турцией. А уже со стороны Нахичевана, где находилась азербайджанская военная группировка, наступать на Ереван. Если бы эти планы были реализованы, Армения была бы уничтожена, разрушена и геноцид повторился. Допустить этого варварства, уничтожения моего народа Азербайджаном, вторым турецким государством, было нельзя.

Краткий экскурс в историю

Карабах никогда не был азербайджанской землей, и Азербайджан Карабах не захватывал, будем честными. Карабах — составная часть Восточной Армении. В результате русско-персидской войны в 1813 году был подписан Гюлистанский мирный договор, по которому Карабахское ханство переходило к Российской империи. Таким образом, юридически Карабах уже более 200 лет является русским. И этот статус сохранялся до Октябрьской социалистической Революции, когда большевики во взаимодействии с Турецкой Республикой создали прикаспийское мусульманское государство Азербайджан, и Карабах оказался в его составе. У армян отняли не только Карабах, но и Карс, Сурмалинский уезд вместе с Араратом. Грузии была отдана Джавахетия…

Когда СССР заканчивал свое существование, Горбачев издал постановление, в котором говорилось, что если республика выходит из состава СССР, то входящие в нее автономные образования имеют право либо остаться в составе СССР, либо остаться в составе этой республики, либо провести референдум о самоопределении. Так произошло в Приднестровье в Молдавии, в Абхазии и Южной Осетии в Грузии, в Карабахе, народ которого принял решение о возвращении к своей исторической родине. К сожалению, все эти республики, в том числе и Азербайджан, заявили о своем несогласии, и в этих регионах начались боевые действия. И Молдавия, и Грузия, и Азербайджан потерпели военное поражение, потому что народы отстаивали свою честь и достоинство, мужественно сражались против тех, кто их притеснял, не давал изучать родной язык, литературу, историю, как было в Нахичевани, которая 16 марта 1921 года также была отнята у Армении и передана Азербайджану. Такую политику азербайджанцы собирались проводить и в Карабахе, но народ восстал и начал сопротивление. Президент Азербайджана не перестает говорить о том, что считает и Ереван, и Зангезур «своими» территориями, и даже российскую территорию Дербент и столицу Грузии Тбилиси…

— С чего началась работа по созданию армии Армении?

— Прежде всего, надо было изучить реальное положение дел. После этого я приступил к написанию концепции создания вооруженных сил. Эта концепция должна была опираться на научную основу, учитывать весь комплекс объективных и субъективных факторов. Необходимо было принять во внимание ситуацию на фронте, возможности страны по обеспечению армии военной техникой, вооружениями, обмундированием, питанием. Надо было создать пункты дислокации, учесть массу других факторов, в том числе и моральный. Когда концепция была готова, я представил документ на Совете безопасности страны. Концепция была утверждена в полном объеме, и мы приступили к практическим шагам. В течение 7−8 месяцев была создана 80-тысячная группировка.

Отстояли свою землю

А в это время вооруженные силы Азербайджана уже захватили почти половину территории Карабаха, изгнали армян из Шаумяновского района, многих населенных пунктов, уничтожили массу людей, разбомбили Степанакерт. Сопротивление оказывали военнообязанные и сами карабахцы, которые защищали свои дома, своих детей, своих жен. На борьбу поднялись все. Эти добровольческие отряды, карабахские военные вошли в состав созданной армии, которая на фронте протяженностью 200 километров разбила агрессора, а затем в результате крупнейшей контрнаступательной операции выдвинулась на глубину 150 километров. Противник был разгромлен, и мы вышли на те рубежи, на которых сегодня стоим.

К большому сожалению, документ о прекращении огня, который был подписан после окончания войны в мае 1994 года, на мой взгляд, как профессионального военного, крайне несовершенный и свел на нет наши усилия. Это был не «конфликт», а война, так как были применены все средства вооруженной борьбы, это я говорю как военный. Надо было подписывать документ о капитуляции, определении границ и независимости Карабаха.

Я не участвовал в его составлении, был с ним не согласен и вернулся в Москву, где приступил к работе в штабе СНГ в составе системы ОДКБ.

— Какие еще шаги были предприняты для усиления обороноспособности Армении?

— Мы приняли решение о создании многопрофильных военно-учебных заведений для подготовки профессиональных кадров, были открыты военный университет, летное училище. Договорились с Россией о подготовке офицерских кадров Армении в военных академиях РФ. Была образована группировка войск по обеспечению защиты границы с Турцией и Ираном. В этих пограничных войсках половина личного состава были россияне и другая половина — армянские пограничники. Сегодня армянские военные составляют уже две трети численности состава.

Россия — наш друг, товарищ и брат

Важно было также не допустить расформирования 127-й Ленинаканской дивизии. Мне удалось убедить в этом руководство страны, и на базе этой дивизии была создана военная база, которая действует и сегодня. По нашей просьбе министр обороны Павел Грачев предоставил Армении истребительную авиацию для ее прикрытия. Россия нам помогала, Россия — наш друг, товарищ и брат.

Под Ереваном был образован совмещенный пункт управления противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Мы подписали документ сроком на 49 лет с очень важной формулировкой, что данная группировка в Армении предназначена для обеспечения безопасности Российской Федерации, а также Армении на внешних границах СНГ во взаимодействии с вооруженными силами Армении. И Армения, как близкий и преданный друг русского народа на протяжении веков, обеспечивает безопасность.

Не секрет, что радикальные исламисты стремятся проникнуть в Россию из Турции через Азербайджан, вспомните войну в Чечне, террористические акты в Ингушетии, Дагестане. Многие исламисты лечились в Азербайджане и оттуда возвращались в Турцию. В результате страдали и азербайджанский народ, и народы Чечни, Ингушетии, Дагестана.

— Как Вы оцениваете военную ситуацию в Нагорном Карабахе сегодня?

— Азербайджан нарушает подписанный всеми сторонами документ о прекращении огня. На встречах с Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном Ильхам Алиев постоянно говорит о невыполнении Арменией резолюций Совета Безопасности ООН, это резолюции 822, 853, 874, 884. Кстати, во всех этих резолюциях не говорится о том, что Армения должна вывести свои войска, потому что там вооруженных сил Армении нет, а есть силы самообороны Карабаха. К сожалению, все эти документы далеки от совершенства, и один повторяет другой. Создается впечатление, что ни руководители ОБСЕ, ни участники переговоров эти резолюции не читали, как, судя по всему, и сам Алиев.

А между тем блокада Карабаха продолжается уже 20 лет, что не позволяет развивать промышленность, создавать рабочие места, улучшать жизнь людей. Населенные пункты регулярно обстреливаются со стороны Азербайджана, и снова гибнут мирные граждане, уничтожается скот, горят урожаи. Многие армяне вынуждены уезжать.

Мало того, с азербайджанской стороны ведется обстрел даже территории Армении. Но пока ОДКБ никаких решительных мер не принимает.

Вооруженные силы в действии

В начале апреля этого года Азербайджан собрал на границе с Карабахом огромную военную силу. Из «Исламского государства» (запрещена на территории РФ) прибыли сотни радикальных исламистов, террористов. Азербайджанскую армию обучают сегодня не профессиональные военные, а террористы, и в каждом азербайджанском батальоне есть турецкие советники.

Нападение на Карабах осуществлялось очень большой группировкой одновременно на 4 направлениях, но главным образом на флангах, с тем чтобы выявить наиболее слабые места, прорваться там и двинуть главные силы на Степанакерт. Но бой завязался не в глубине, не на линии обороны, а на наблюдательных постах, в так называемой полосе обеспечения, которую азербайджанцы пройти не смогли. Они не смогли подойти к оборонительным позициям, где были бы уничтожены. Наступление захлебнулось именно в полосе обеспечения. Наши солдаты мужественно сражались и даже взрывали себя, чтобы не попасть в плен к бандитам и террористам, которые отрезают головы и уши убитым и раненым.

Армянские вооруженные силы дали мощный отпор и нанесли поражение агрессору. Алиев был вынужден обратиться к России, как было и во время первой войны в Карабахе. Азербайджанская сторона просит остановить войну, чтобы получить возможность подтянуть новые силы и боеприпасы, вывезти раненых, передислоцировать войска, и снова начать наступление, и снова потерпеть поражение. И каждый раз появляется очередная резолюция Совета Безопасности с требованием прекратить огонь.

В апреле этого года был разыгран все тот же сценарий. Россия обратилась и к Армении, и к Азербайджану с просьбой прекратить огонь. Но когда говорят о сторонах конфликта, то надо понимать, что одна сторона — агрессор, а другая — жертва агрессора. И ставить на одну доску «обе стороны конфликта» нельзя.

Пока все вернулось на свои места, но никто не гарантирует, что завтра или послезавтра война не возобновится. Азербайджан, конечно, сделает из очередного поражения выводы. Но свои выводы сделает и Армения.

Вбить клин в дружеские отношения

Азербайджан активно вооружается. Он закупил вооружений на 4,5 млрд долларов США. Нам больно осознавать, что это вооружение, которое носит не оборонительный, а наступательный характер, продает Азербайджану Россия. Россия вооружила Азербайджан вертолетами с огневой поддержкой, современными танками, реактивными системами залпового огня, которые стреляют реактивными снарядами на 90 километров, огнеметами, сжигающими все на своем пути, они страшнее напалма, который использовали американцы во Вьетнаме.

Аргумент российского премьер-министра и Дмитрия Рогозина, что Азербайджан может купить такое оружие у других стран, не выдерживает никакой критики. Пусть Азербайджан покупает оружие у других, но только не у России. Во время подготовки апрельского нападения Эрдоган дал команду Азербайджану применять при наступлении только российское вооружение, чтобы армяне видели, из какого оружия их убивают. Конечно, многие в Армении не хотят мириться с таким положением дел, что как раз на руку Эрдогану, который давно пытается вбить клин в армяно-российские отношения.

Я открыто выступил против, но ответ был однозначным: мы продавали оружие Азербайджану и будем продавать. Конечно, надо сказать и о том, что Армения, как член ОДКБ, покупает оружие у России по внутренним ценам, за что ей большое спасибо.

В последней апрельской войне в Карабахе впервые были применены и беспилотные средства, которые поставляются Азербайджану Израилем. Вся система управления, электроника и средства связи, а также беспилотники на вооружении у Азербайджана — израильского производства. Как ни парадоксально, Израиль, который подвергся холокосту, не признает геноцид армян и вооружает Азербайджан, способствуя тем самым холокосту армянского народа.

— Есть ли шансы мирного урегулирования карабахского конфликта?

— Шансы, по моему мнению, невелики. Сегодня переговоры ведутся вокруг status quo, то есть сохранения теперешней ситуации. Но рано или поздно война все равно вспыхнет, потому что территориальные претензии одной стороны и историческая правда другой остаются. Путь один — признать независимость Карабаха и прекратить кровопролитие в очень опасном Кавказском регионе.

К сожалению, ни руководители ОБСЕ, ни в Совете Безопасности, ни участники переговорного процесса не руководствуются исторической правдой, и даже употребляется термин «освободить оккупированные территории». Спрашивается, оккупированные кем? Силами самообороны народа? Если убрать народную армию Карабаха, азербайджанцы смогут легко уничтожить и поработить армянский народ.

Почему министр иностранных дел Армении не говорит об этом со своими коллегами из других стран? Почему президент Армении не едет в ООН и не призывает международную общественность восстановить историческую справедливость?

В результате войны страдает, прежде всего, народ, гибнут мирные граждане, солдаты — и армяне, и азербайджанцы. А было время, когда мы, соседи, жили душа в душу, было много смешанных браков, но сегодня армяне стали для азербайджанцев главными врагами. Почему? Потому что сопротивляемся? Армяне никогда не претендовали на чужие земли и не захватывали их.

— Вы ведете большую работу в Конгрессе западных армян, расскажите об этом.

Требование — возместить ущерб

— Национальный Конгресс был создан на третьем съезде западных армян в 2011 году. Международный организационный комитет по проведению съезда обратился ко мне с просьбой оказать содействие и поддержку в его подготовке. В короткий срок мы его организовали и провели в Париже. На съезде обсуждались важнейшие вопросы отстаивания законных прав потомков западных армян в международных организациях, необходимости добиваться признания Турцией геноцида армян и возмещения морального, материального и территориального ущерба, были обозначены юридические проблемы, которые нужно решать при предъявлении претензий Турции в деле возмещения ущерба. Мы определили направления работы, утвердили исполнительный орган.

Я был избран заместителем председателя Конгресса по организационным вопросам. В Москве мы образовали Землячество западных армян, всех тех, кто подвергся геноциду независимо от места и времени, а таких много. Я хорошо знаю, что такое геноцид, так как являюсь потомком бывших граждан османской Турции. Мои родители стали беженцами, спасаясь от резни.

Наша цель — предъявление политических, территориальных, материальных, моральных, репатриационных требований к Турции, и мы обратились к России с просьбой поддержать нас. Делегация Конгресса была принята в Совете Федерации, мы представили полный пакет документов по решению, прежде всего, карабахской проблемы, чтобы не допустить повторения геноцида. Мы также настаиваем на том, чтобы переговоры по Карабаху велись не по Мадридским принципам (условное наименование основных принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, предложенные Минской группой ОБСЕ конфликтующим сторонам в Мадриде в ноябре 2007 года. — Ред.), а по-честному.

— Что Вы больше всего цените в людях, что не принимаете?

— Ценю в людях честность, патриотизм, честь и достоинство. Не терплю предательства и лицемерия.

Беседу вела Мария Григорьянц

Газета «Ноев-Ковчег» — ИА REGNUM