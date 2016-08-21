Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. По результатам выступлений — Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева — набрали 36,223 балла.

Paul Hudson Олимпийские медали

Второе место в данном виде спортивной программы заняли представительницы Испании, бронзовые медали достались команде Болгарии.

Таким образом, российские гимнастики принесли в копилку сборной России восемнадцатую медаль высшей категории.

Олимпиада-2016. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.

1. Россия

2. Испания

3. Болгария.

Читайте также: Олимпиада в Рио завершается: 21 августа разыграют 12 комплектов медалей

Читайте также: Российские волейболисты заняли 4-е место на ОИ-2016 в Рио