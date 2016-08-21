Российские гимнастки завоевали золотые медали на ОИ-2016 в Рио
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. По результатам выступлений — Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева — набрали 36,223 балла.
Второе место в данном виде спортивной программы заняли представительницы Испании, бронзовые медали достались команде Болгарии.
Таким образом, российские гимнастики принесли в копилку сборной России восемнадцатую медаль высшей категории.
Олимпиада-2016. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.
1. Россия
2. Испания
3. Болгария.
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