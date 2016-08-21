Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Сборная России по волейболу уступила команде США в матче за третье место на Олимпийских играх-2016 в Бразилии. Встреча, прошедшая 21 августа в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:13).

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Подопечные Владимира Алекно вели по ходу встречи 2:0, однако потом растеряли свое преимущество.

Таким образом, мужская сборная России по волейболу заняла четвертое место на летних Играх в Рио, оставшись без медалей.

В финальном поединке волейбольного турнира встретятся команды Бразилии и Италии.

ОИ-2016. Волейбол. Матч за 3-е место.

США — Россия — 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:13).

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