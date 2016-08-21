Галькао, Сомали, 21 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В городе Галькао автономного района Пунтленд в Сомали рядом со зданием городского правительства взорвались два автомобиля, начиненные взрывчаткой. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Reuters.

Mate Marschalko Кровь

Сообщается. что в результате взрыва погибли 10 человек, среди которых мирные жители и сотрудники сил безопасности.

Уточняется, что машины подорвали террористы-смертники из террористической группировки «Аш-Шаба». Сперва на воздух взлетел грузовой автомобиль, а затем легковой.

Напомним, террористическая исламистская группировка «Аш-Шабаб» связана с террористической организацией «Аль-Каида» и действует в Сомали с 2004 года. Сомали фактически расколота на несколько политических образований, и исламисты из «Аш-Шабаб» контролируют существенные территории.