Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Узбекистанский олимпиец Бектемир Меликузиев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг в финале олимпиады в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kristin Wall Бокс

В трех раундах он проиграл своему кубинскому сопернику Арлену Лопесу единогласным решением судей.

Меликузиев начал первый раунд уверенной атакой соперника, держась в открытой стойке, однако такая тактика не принесла результата. Лопес постоянно атаковал «открытого» соперника, сам при этом держась в «глухой» защите.

Боксеры хорошо знакомы друг с другом. В 2015 году на чемпионате мира в Дохе они уже встречались в финале, тогда узбекский боксер также уступил кубинцу и взял «серебро».

Примечательно, что Меликузиева на победу благословил сам президент Узбекистана Ислам Каримов.

Во время награждения в 2015 году, после соревнований в Дохе, Каримов сказал Меликузиеву буквально следующее: «Бектимир, сынок мой, ты знай это, я желаю всего лишь одну вещь, ты обязательно должен стать чемпионом на предстоящей Олимпиаде-2016».