Берлин, 21 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Германский журналист Хайо Зеппельт, который прославился тем, что снял псевдо документальные фильмы о допинге в российском спорте, заявил, что каждый день получает смертельные угрозы в связи со своей деятельностью. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Gazzetta dello Sport, опубликованном сегодня, 21 августа.

ZaldyImg Допинг

Зеппель заявил, что получает ежедневные угрозы и оскорбления. «Это нелегко. Я раскрываю правду. Россия — последнее мое разоблачение, но я раскрыл и много других обманов», — жалуется журналист.

Он также рассказал о том, как он дошел до того, чтобы заниматься изучением допинга в спорте. Он работал спортивным комментатором соревнований по плаванию и заинтересовался применением допинга в ГДР. Действительно, в ГДР существовала секретная допинговая программа под патронажем Штази, однако до сих известно довольно мало фактов об этой истории.

Потом Зеппель искал в Испании информацию о германском велогонщике, олимпийском чемпионе Яне Ульрихе, для одного из своих фильмов.

Вскоре Зеппель попал в независимый департамент, посвященный вопросам допинга и коррупции.

Напомним, именно псевдо документальный филь Зеппельта, который не содержит никаких реальных доказательств существования «государственной допинговой программы» в России, стал отправной точкой широкомасштабной атаки Запада на российский спорт в рамках гибридной войны Запада против России.

Героями фильма Зеппельта стала российская бегунья Юлия Степанова, сбежавшая в США. Степанова сама попадалась на допинге и в фильме Зеппельта сделала какие-то невнятные заявления на тему того, что в Россия якобы существует «государственная допинговая программа».

Недавно Степанова также заявила, что хакеры взломали её электронную почту и аккаунт в системе ADAMS, через которую спортсмены уведомляют WADA о своем местонахождении. Степанова считает, что хакеры ищут её местоположение, и опасается за свою жизнь.

Кроме того, главный виновник того, что все российские легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, не смогли попасть на Олимпиаду в Рио — глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций лорд Себастьян Коу также заявил, что ему поступают смертельные угрозы.