Газиантеп, Турция, 21 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Число жертв взрыва на свадьбе в турецком городе Газиантеп возросло до 50 человек. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Газиантепа.

Markus Grossalber Траурные свечи

Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших и 94 раненых.

Взрыв прогремел в толпе людей, праздновавшей свадьбу. По предварительным данным взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот бесчеловечный теракт.

Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за взрывом стоит запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».