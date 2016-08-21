Санкт-Петербург, 21 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Уходящая неделя в Санкт-Петербурге выдалась тревожной. Такой, что многие вспомнили о подзабытой примете «плохого августа». Началась она известием о гибели вице-спикера Заксобрания, продолжилась неожиданным потопом от сильного ливня на юге города, но главные события развернулись в среду, 17 августа, в «спальном» Красносельском районе, где прошла спецоперация по обезвреживанию группы боевиков, прибывших с Северного Кавказа.

Rosgvard.ru Спецназ Росгвардии

«Что за маски-шоу на Ленинском?»

Именно из этого короткого поста в популярной городской группе в соцсети, к которому приложили фото бойцов спецподразделений, заходящих во двор многоэтажки, петербуржцы узнали о том, что на Ленинском проспекте происходит что-то крайне необычное и пугающее. Ранее в Петербурге многократно задерживались подозреваемые в причастности к экстремизму и терроризму, но это всегда происходило без применения оружия. А про контртеррористические операции, с уничтожением боевиков прямо в жилых кварталах, петербуржцы знали только по сводкам новостей из других, более «горячих» регионов.

Даже тогда, когда указанный дом и его окрестности со всех сторон заблокировали бойцы спецназа ФСБ «Гром» и отрядов СОБР Росгвардии, многие горожане продолжали считать, что речь идет об учениях. Вскоре все сомнения развеяло региональное управление ФСБ, сообщившее о том, что на Ленинском проспекте идет операция по задержанию лиц, находящихся в федеральном розыске, обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северного Кавказа. Когда с места событий от очевидцев и репортеров стали поступать сообщения о взрывах и стрельбе, стало понятно, что в Петербурге идет первый в его новейшей истории бой.

Впрочем, обстановка вокруг все же мало напоминала военную. Несмотря на появление десятков бойцов спецподразделений, вокруг дома собралось множество зевак, а городские телеканалы вели прямые эфиры из прилегающих дворов. Хорошо знакомый жителям Северного Кавказа режим контртеррористической операции (КТО) в Петербурге не объявлялся, транспортное сообщение и связь не прерывались. Возможно, силовики были на 100% уверены в том, что применение оружия не выйдет за пределы 10-го этажа дома 92, корпус 3, где находилась «нехорошая квартира». По другой версии, от введения режима КТО отказались, чтобы «не нагнетать обстановку» в городе в преддверие выборов.

Как бы там ни было, организаторы и исполнители спецоперации сработали на «отлично». Заблокированные и оказавшие вооруженное сопротивление четверо боевиков были уничтожены на месте, при этом не пострадал ни один боец спецназа или мирный житель. Удалось избежать пожара и масштабных разрушений в многоквартирном доме. Пострадавшие в ходе боя квартиры обещают отремонтировать за счет федерального бюджета.

Ликвидированные боевики, как стало известно, прибыли в Петербург из Кабардино-Балкарии, где разыскивались за участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Причем, среди убитых опознаны главари террористического подполья, действовавшего в этой республике. Было ли целью их приезда в город стремление спрятаться и «отсидеться» или же в Петербурге они готовили теракты и другие вылазки, предстоит выяснить следствию.

Эксперты отмечают, что Северный Кавказ — не «резервация», не закрытая территория, и преступники оттуда, в принципе, могут оказаться в любом российском городе, даже очень далёком от гор. Поэтому Петербург тоже не застрахован от повторения событий, происходивших 17 августа на Ленинском проспекте. Таковы реалии борьбы с экстремизмом и терроризмом в большой единой стране.

ДТП повлияет на выборы

Вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его супруга Светлана стали жертвами страшной автокатастрофы, которая произошла под Петербургом вечером в воскресенье, 14 августа. Дочь Солтана получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. Помимо человеческого измерения трагедии, она в той или иной степени отразится на ходе и результатах предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую.

Павел Солтан был одним из самых опытных депутатов Заксобрания, впервые получив мандат еще в 1998 году. Представляя в уходящем созыве городского парламента «Справедливую Россию», он пользовался заслуженной популярностью и уважением избирателей в Калининском районе и имел почти стопроцентные шансы на переизбрание. А кроме того, Солтан снискал известность как защитник прав и интересов петербургских инвалидов, поскольку сам еще в молодости лишился конечностей, попав под электричку, и по себе знал все проблемы людей с ограниченными возможностями. Их в Петербурге, по данным социальных служб, проживает более 700 тысяч, что составляет около 14% от всего населения города. Недооценивать такой электоральный потенциал было бы большой ошибкой.

С гибелью Солтана, как отмечают наблюдатели, «Справедливая Россия» потеряла не только один гарантированный мандат в новом составе ЗакСа, но и авторитетного регионального лидера. «Заменить его достаточно трудно, в городе у партии мало таких фигур, которые могут дать прибавку списку в целом», — заметил политолог Юрий Светов в беседе с ИА REGNUM.

Партии Сергея Миронова придется отстаивать своё место под солнцем в условиях усилившейся конкуренции. На минувшей неделе список партий, допущенных к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, увеличился на одну.

За ПАРНАС заступились в Москве

Партия Михаила Касьянова вполне закономерно считала петербургских избирателей одним из своих главных электоральных ресурсов. Количество либерально и оппозиционно настроенных петербуржцев, готовых прийти на избирательные участки, — величина пусть и не большая, но постоянная. И за эти голоса разворачивается острая борьба, в которой, как часто бывает, «внутривидовая» конкуренция оказывается самой отчаянной.

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) в Санкт-Петербурге почувствовала это на себе в ходе проверки подписей избирателей, представленных в избиркомы для регистрации кандидатов-одномандатиков. Ни одному из них не удалось пройти этот «фильтр». Причем, как утверждал один из незарегистрированных «парнасовцев» Лев Дмитриев, при проверке его подписей наиболее рьяно добивалась их выбраковки член территориального избиркома от партии «Яблоко». Она же в итоге проголосовала против регистрации Дмитриева, вместе с коллегой из «Единой России», при том, что члены избиркома от КПРФ и «СР» придерживались иного мнения.

Партийный список ПАРНАС на петербургских выборах ожидаемо получил от Горизбиркома отказ в регистрации с «железобетонными», как казалось на тот момент, основаниями. Мало того, что комиссия признала недостоверными 11,72% подписей в поддержку списка партии (при допустимом браке в 10%), так вдобавок юрист избиркома нашел у ПАРНАСа нарушения в оформлении документов, которые сами по себе являлись формальным поводом для отказа в регистрации.

Петербургские «касьяновцы» обратились с жалобой в Центризбирком, однако наблюдатели не видели перспективы возвращения ПАРНАС на выборы. А более удачливые конкуренты по оппозиционному лагерю, судя по всему, уже «расписывали» на себя голоса, не достающиеся «Партии народной свободы».

Тем не менее, жалоба в ЦИК возымела действие, как бы подтверждая, что произошедшая в преддверие кампании замена Владимира Чурова на Эллу Памфилову во главе Центризбиркома действительно добавила выборам «чистоты».

Рабочая группа ЦИК установила, что петербургский горизбирком не указал основания для признания недействительными 94 из забракованных подписей в поддержку списка партии. При возвращении их в число действительных процент брака сразу понизился до 8,34% от общего числа проверенных подписей, что уже не может быть основанием для отказа в регистрации списка.

ЦИК также обратил внимание на то, что подписи за ПАРНАС были сданы в Горизбирком за девять дней до крайнего срока, но долго не отправлялись на проверку в миграционную службу, в связи с чем проверка проводилась в «авральном» режиме, что и привело к появлению ошибочного «брака».

В итоге ЦИК высказал недовольство работой Санкт-Петербургской избирательной комиссии и вынес ей замечание. Как считают наблюдатели, глава комиссии Виктор Панкевич, занявший этот пост лишь в конце мая, еще легко отделался. В аналогичной ситуации в Новгородской области, избирком которой неправомерно отказал в регистрации списка «Яблока», дело кончилось тем, что председателю комиссии Борису Алексееву от имени ЦИК высказано недоверие и предложено уйти в досрочную отставку.

Горизбиркому Петербурга пришлось срочно зарегистрировать список ПАРНАС на выборах в Законодательное собрание, и теперь в бюллетене окажется сразу две непарламентские партии — ПАРНАС и «Партия роста». Компанию им составят «системные» единороссы, «эсеры», коммунисты, «яблочники» и соратники Жириновского. Теоретически, есть некоторая вероятность того, что в ряды участников партийных выборов смогут вернуться «Родина» и «Коммунисты России», но эксперты оценивают ее как крайне незначительную.

«Герои вчерашних дней»

На фоне драматических событий уходящей недели «потерялся» судебный приговор человеку, которого в конце 1990-х, начале 2000-х годов именовали «ночным губернатором» Петербурга. Никто из криминальных авторитетов России не мог похвастаться таким титулом и влиянием в «опекаемых» ими регионах.

Как сообщили в СКР, лидер так называемого «Тамбовского» преступного сообщества Владимир Барсуков (ранее известный под фамилией Кумарин) и несколько его соучастников на основании вердикта присяжных приговорены к длительным срокам за попытку убийства владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» в 2006 году, в ходе которой охранник бизнесмена погиб, а сам коммерсант и еще несколько человек ранены. Причем, приговор горсудом Санкт-Петербурга выносился на выездном заседании в Москве, где уже много лет содержится криминальный авторитет.

60-летнему Барсукову, отбывающему полученный еще в 2012 году 15-летний срок за вымогательство, 18 августа 2016 года добавили еще 8 лет лишения свободы. Барсуков находится под стражей с 22 августа 2007 года, таким образом, при зачтении прошедших девяти лет заключения в новый 23-летний срок, Барсуков может выйти на свободу в августе 2030 года.

Однако, как сообщалось, «ночному губернатору», на основании показаний арестованного экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, может быть предъявлено обвинение в качестве «заказчика» убийства Галины Старовойтовой в 1998 году. Это дело ведет ФСБ, и она намерена довести его до логического конца, ранее установив исполнителей и организаторов убийства. Если это произойдет, и Барсуков в итоге будет признан виновным еще и в этом громком преступлении, его шансы выйти живым на свободу станут совсем минимальными.