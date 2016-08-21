Москва, 21 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Раздолье. 1944

В России никогда не проводилось масштабных исследований гендерных различий между мужчиной и женщиной в спорте. На Западе в 1990-е годы наблюдался интерес к этой теме, но потом там он угас. Вопрос, где, собственно, кончается женщина и начинается мужчина, вновь возник с приходом в большой спорт южно-африканской бегуньи Кастер Семени.

В 2012 году она стала серебряной призеркой Олимпиады на средней дистанции 800 м, а до этого была золотой медалисткой чемпионата мира 2009 года в Берлине. Внешне она мало похожа на женщину. Ее мускулы, сила и мощь, высокий рост не характерны для женщин.

Из-за своего своеобразного внешнего вида Семени пришлось пережить унизительные испытания, она была подвергнута медицинской экспертизе для определения пола, ей пришлось раздеться перед врачами, чтобы доказать, что она — женщина. Чуть позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал ранее установленную норму для определения женственности по иску индийской спринтерши Дутти Чанд, которая также страдала от гиперандрогении. Гиперандрогения считается патологией эндокринной системы у женщин, связанной с избыточной секрецией андрогенов. В обычной жизни это заболевание подлежит лечению, но спортсменки могут извлечь из него пользу, потому что получают преимущество перед конкурентками.

Наука не нашла еще параметров, чтобы определить, какова с гормональной точки зрения женщина, которая может или не может быть спортсменкой. Существует только одно исключение — транссексуалы. Для спортсменов, которые сменили пол, ограничение производства эндогенного тестостерона составляет 10 наномоль. Наномоль — это единица измерения. Для остальных спортсменок суд Лозанны отменил любые ограничения на 2 года, ожидая более убедительных результатов исследования. Так что сегодня все спортсмены с подобными проблемами могут участвовать в соревнованиях.

В настоящее время исследования проводит Медицинская комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Семеня явилась на Игры в Рио вместе с другими спортсменками, которые находились в такой же ситуации, как и она, например, Маргарет Вамбуи.

Маргарет Вамбуи — кенийская спортсменка, триумфатор юниорского чемпионата мира 2014 года, ей 20 лет и она ничуть не уступает Семене по физическим параметрам.

В Рио гигантская кенийка доминирует в финале 800-метровки с легкостью и без необходимости доводить свой организм до предела. В настоящее время из-за действия нормы она не обязана проходить контроль на женственность, несмотря на подозрения, относительно нее некоторых наблюдателей.

На заседание Спортивного арбитражного суда была приглашена и одна испанка Мария-Хосе Мартинес-Патино, барьеристка, которая в 80-е годы была отстранена по другой причине, не относящейся к гиперандрогении, но которая также ставила под сомнение ее пригодность для соревнований с женщинами, в результате хромосомных нарушений и мутаций андрогенных рецепторов. Синдром андрогенной резистенции — такое называется генетическое отклонение. С тех пор ее жизнь превратилась в борьбу, которая привела ее в состав медицинской комиссии МОК.

«У меня есть документ, подтверждающий, что я женщина, — делится с корреспондентом El Mundo спортсменка. — В Рио есть несколько спортсменов, которые имеют те же изменения, что и я. Они соревнуются, потому что мне удалось доказать, что не эти особенности являются причиной высоких спортивных результатов». Патино теперь принимает участие в Grapsia — группе поддержки родителей, имеющих дочерей, страдающих от этого синдрома. Бывшая барьеристка, однако, считает, что в случае гиперандрогении, который касается Семени, «возникает такое преимущество, связанное с тестостероном, влияющим на спортивные результаты. Для этих случаев должны существовать какие-то границы. Я не знаю, 10 наномолей, 15 или 20, но они должны быть, потому что если их нет, то мы имеем дело с обманом на соревнованиях».

Повышенный тестостерон означает рост мышц, агрессивность и задержка усталости.

Также она добавляет: «Это конечно не значит, что ни одна из этих девушек не несет ответственности. К этим случаем стали относиться с деликатностью. Я думаю, что это так».

Все это не только спортивная тема. Она также является научной, правовой и нравственной. Для международных спортивных организаций очень сложно создать справедливые законы для более чем 200 стран. В случае с Семеней имеется и дипломатическая проблема, потому что южно-африканские власти считают, что нарушаются права одного из их спортсменов.

Решение Международного спортивного арбитража о двухгодичном моратории дает время для дополнительных исследований. Очень важно подвести под общий знаменатель квоты, по которым с гормональной точки зрения происходит разделение полов. «Несмотря на это все спортивные соревнования вольным образом распределены на категории мужские и женские. Пол человека иногда бывает двойственным. Природа экспериментирует или ошибается иногда, у человека пол невозможно определить. IAAF призывает Спортивный арбитраж принять разумное и соразмерное решение. А пока и Семеня, и Вамбуи бегают без дальнейших объяснений о своей гендерной принадлежности и чувствуют себя на стадионе правыми.