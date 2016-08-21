Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В последний, шестнадцатый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

CristianFerronato
Олимпиада в Рио-де-Жанейро
Вид спортаДисциплина
Баскетбол (1 комплект)Мужчины
Бокс (4 комплекта)Женщины, 75 кг
Мужчины, 52 кг
Мужчины, 64 кг
Мужчины свыше 91 кг
Борьба вольная (2 комплекта)Мужчины, 65 кг
Мужчины, 97 кг
Велоспорт (1 комплект)Мужчины, маунтинбайк, кросс
Волейбол (1 комплект)Мужчины
Гандбол (1 комплект)Мужчины
Лёгкая атлетика (1 комплект)Мужчины, марафон
Художественная гимнастика (1 комплект)Женщины, групповые упражнения