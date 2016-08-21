Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В последний, шестнадцатый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

CristianFerronato Олимпиада в Рио-де-Жанейро