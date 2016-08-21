Олимпиада в Рио завершается: 21 августа разыграют 12 комплектов медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В последний, шестнадцатый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
CristianFerronato
Олимпиада в Рио-де-Жанейро
|Вид спорта
|Дисциплина
|Баскетбол (1 комплект)
|Мужчины
|Бокс (4 комплекта)
|Женщины, 75 кг
|Мужчины, 52 кг
|Мужчины, 64 кг
|Мужчины свыше 91 кг
|Борьба вольная (2 комплекта)
|Мужчины, 65 кг
|Мужчины, 97 кг
|Велоспорт (1 комплект)
|Мужчины, маунтинбайк, кросс
|Волейбол (1 комплект)
|Мужчины
|Гандбол (1 комплект)
|Мужчины
|Лёгкая атлетика (1 комплект)
|Мужчины, марафон
|Художественная гимнастика (1 комплект)
|Женщины, групповые упражнения