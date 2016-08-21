Пекин, 21 августа, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Девять человек погибли и ещё одиннадцать пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, передаёт агентство «Синьхуа».

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Сообщается, что авария произошла вечером 20 августа. Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся на шоссе. Четыре человека погибли на месте, ещё пятеро позднее скончались в больнице.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Установлена компания-перевозчик, которой принадлежало транспортное средство.

Напомним, в конце июня в китайской провинции Хунань в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 30 человек. Авария произошла в уезде Ичжан. Пассажирский автобус, в котором находились 56 человек, врезался в ограждение на шоссе, а затем загорелся.