Лондон, 21 августа, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Британские пограничники задержали у южного побережья страны судно, на борту которого находилось более одной тонны кокаина, передает The Guardian.

The National Crime Agency Кокаин

Сообщается, что рыболовецкий траулер «Бьянка» был задержан 18 августа в Корнуолле. На его борту было обнаружено 50 мешков с наркотическим веществом, общая стоимость которого оценивается более чем в $100 млн.

Экипаж судна в составе трёх человек, среди которых — владелец траулера 67-летний ирландец Майкл МакДермотт, были задержаны. Им уже предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

По заявлениям правоохранительных органов обнаруженная наркотиков является одной из самых крупных из когда-либо задержанных на территории Великобритании.

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