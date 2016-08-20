Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Российский боксёр Владимир Никитин завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 56 кг.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Победителем турнира стал кубинец Робейси Рамирес, в финальном поединке одержавший победу над представителем США Шакуром Стивенсоном.

Бронза досталась также боксёру из Узбекистана Муроджону Ахмадалиеву.

Всего на счету олимпийской сборной России уже 53 медали: 17 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых наград. В неофициальном медальном зачёте российские спортсмены занимают четвёртое место.