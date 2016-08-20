Тегеран, 21 августа, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган провел большую пресс-конференцию. Во время общения с журналистами глава оборонного ведомства ответил на актуальные вопросы о положении на Ближнем Востоке, о военном сотрудничестве между Тегераном и Москвой, а также прокомментировал информацию о предоставлении российским ВКС авиабазы в Хамадане.

mil.ru Военная база

«Авиабаза предоставлена российским ВКС для заправки и авианалетов на позиции боевиков в Сирии. Сроки использования иранского военного объекта российской авиацией не ограничены. Сейчас не стоит вопрос о предоставлении России второй базы на наше территории. Однако, если ситуация этого потребует, мы готовы пойти на такой шаг», — приводит слова Дехгана агентство ISNA.

Глава Минобороны подтвердил стратегический уровень сотрудничества между Россией и Ираном.

«За 2,5 года я провел пять встреч с министром обороны России Сергеем Шойгу. На этих переговорах помимо подписания. Наше сотрудничество с Москвой направлено на установления мира и безопасности на Ближнем Востоке. Уровень взаимодействия носит стратегический характер. Мы намерены искоренить терроризм и довести все наши планы до конца», — отметил министр, добавив, что «Иран планирует заключить соглашения о военном сотрудничестве с Туркменией, Азербайджаном и Китаем».

16 августа российские бомбардировщики впервые нанесли удары по позициям террористов в Сирии, вылетев с иранской авиабазы в Хамадане. Некоторые политики в Иране опровергли информацию о предоставлении военной инфраструктуры ВКС России. Критики ссылаются на Конституцию ИРИ, в которой говорится о запрете размещения иностранных военных в стране. Депутаты Меджлиса (парламента) Ирана обратились к спикеру Али Лариджани с просьбой провести закрытое заседании по этому вопросу.