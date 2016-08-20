Москва, 20 августа, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, реализуется по графику. Об этом, как передает RT, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Запрета не было, — говорит Медведев. — Мы ответили на вопросы по возражениям. Решили что не будем ждать, судя по настроениям. А как иностранные партнёры будут участвовать — они сами определятся».

По его словам, иностранные партнеры «Газпрома» в настоящее время ищут возможность присоединиться к проекту.

«Мы двигаемся по графику, — говорит заместитель председателя правления компании «Газпром». — И у наших партнёров такое же видение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины.