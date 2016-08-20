Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Российский борец Абдулрашид Садулаев победил азербайджанского спортсмена Шарифа Шарифова и вышел в финал летних Олимпийских игр-2016 в весовой категории до 86 килограммов. Итоговый счет — 3:1.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

Отметим, что в финале турнира Садулаев, который уже обеспечил сборной России как минимум серебряную медаль, встретится с борцом из Турции Селимом Яшаром.

Летние ОИ-2016 проходят в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.

ОИ-2016. Вольная борьба.

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Шариф Шарифов (Азербайджан) — 3:1.

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