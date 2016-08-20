Симферополь, 20 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание на неудовлетворительное состояние крымских дорог. Это стало темой для совещания, проведённого в Крыму с исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым и главой Крыма Сергеем Аксёновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Ямы на дороге

«Мы запланировали большие трассы федерального значения, по сути говоря, связанные с мостовым переходом и с разводкой потом в Крыму и выходом на Севастополь, — сказал Владимир Путин. — Но внутренняя дорожная сеть находится до сих пор (собственно говоря, должного внимания не уделяли раньше этому) в достаточно плачевном состоянии, и нужно сделать хотя бы первые шаги в направлении улучшения этого состояния».

Глава государства напомнил, что принята «большая, наполненная федеральными ресурсами» Федеральная программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Владимир Путин подчеркнул, что все мероприятия, запланированные программой, должны быть выполнены «в срок» и «с должным качеством».

«Кроме этого мы договорились о том, что в этом году дополнительно выделяем на внутреннюю дорожную сеть, на ремонт и строительство, на новое строительство пять миллиардов рублей. Сергей Валерьевич [Аксёнов] заверил меня, что все эти средства будут рационально использованы и освоены. Часть этих денег идёт на Севастополь, потому что здесь, мягко говоря, есть над чем работать», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прилетал в Крым 19 августа для проведения совещания Совета безопасности. Также он посетил молодёжный форум «Таврида».

О выделении дополнительных 5 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму заявил 25 июля в Севастополе премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания о состоянии и развитии дорожного хозяйства в Крыму.

Читайте также: Крыму мало денег на ремонт и строительство дорог

Читайте также: На строительство новых дорог Крыму дополнительно выделили 5 млрд рублей

Читайте также: Медведев: на строительства автотрассы «Таврида» выделено более 100 млрд руб