Луганск, 20 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий предложил президенту Петру Порошенко обменять всех военнопленных. Об этом сегодня, 20 августа, пишут «Известия».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Плотницкий пообещал выпустить всех украинских военнопленных, если Порошенко освободит всех военнопленных, взятых киевскими силовиками.

«Если Украина демократическое и европейское государство, пусть сделает, возьмет и отпустит всех заключенных, которых он считает, со своей стороны. Уверяю, на следующий день мы отпустим всех с этой стороны», — сказал глава ЛНР.

Плотницкий напомнил, что обмен пленными в формате «всех на всех» был предусмотрен Минскими соглашениями, которые Украина сорвала.

«Считать, сколько у нас, считать, сколько у них, а какая разница? Написано и сказано: «всех на всех», хоть один, хоть тысяча — без разницы», — сказал глава ЛНР.

Киевские силовики действуют в Донбассе абсолютно террористическим методами. Чтобы вызволить из плена украинских солдат, они хватают ни в чем неповинных мирных жителей, пытают их и объявляют «сепаратистами», а затем меняют на украинских военнопленных. При этом войска народных республик Донбасса соблюдают все конвенции о военнопленных и хорошо с ними обращаются, о чем неоднократно свидетельствовали сами украинские военнопленные.