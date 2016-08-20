Манагуа , 20 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Эпопея с началом строительства Никарагуанского канала вернулась к своим истокам: а именно, к новой проработке проектов по его сооружению. Напомним, что «стройка века» была заморожена осенью 2015 года по причине отсутствия финансирования.

H Nawara Канал

Как заявил пресс-секретарь комиссии по строительству Никарагуанского канала Телемако Талавера, строительство этого сооружения «почти реальность». Но даты «старта» пока не известны, и сейчас на повестке дня стоит задача «уточнить ряд геологических, картографических и инженерных проектов», связанных со строительством. Кроме этого, «внедряется план по восстановлению биоразнообразия на научной основе и с конкретными действиями». На сегодняшний день, закончено исследование почв территории, которая охватывает 4 тысячи 550 квадратных километров, сообщает Prensa Latina.

Реализация мегапроекта про строительству трансокеанского канала в Никарагуа так и не продвинулась существенно с момента начала работ по созданию первой инфраструктуры. Основные проблемы — банкротство главного подрядчика строительства и сильная засуха, поразившая Никарагуа с начала 2014 года. К апрелю 2016 года так и не были построены международный аэропорт, два глубоководных порта, склады и фабрики строительных материалов. Хотя руководство страны и утверждает, что все идет по плану, само строительство Никарагуанского канала в конце 2015 года заморожено на год, комментирует El Pais.