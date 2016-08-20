Бразилиа, 20 августа, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В пятнадцатый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Paul Hudson
Олимпийские медали
Вид спортаДисциплина
Бадминтон (1 комплект)Мужчины, одиночный разряд
Баскетбол (1 комплект)Женщины
Бокс (3 комплекта)Женщины, 51 кг
Мужчины, 56 кг
Мужчины, 75 кг
Борьба вольная (2 комплекта)Мужчины, 86 кг
Мужчины, 125 кг
Велоспорт (1 комплект)Женщины, маунтинбайк, кросс
Водное поло (1 комплект)Мужчины
Волейбол (1 комплект)Женщины
Гандбол (1 комплект)Женщины
Гольф (1 комплект)Женщины
Гребля на байдарках и каноэ (4 комплекта)Мужчины, байдарки-одиночки, 200 м
Мужчины, (каноэ-двойки, 1000 м
Женщины, байдарки-четверки, 500 м
Мужчины, байдарки-четверки, 1000 м
Лёгкая атлетика (7 комплектов)Женщины, прыжки в высоту
Мужчины, метание копья
Мужчины, 1500 м
Женщины, 800 м
Мужчины, 5000 м
Женщины, 4×400 м эстафета
Мужчины, 4×400 м эстафета
Прыжки в воду (1 комплект)Мужчины, вышка 10 м
Современное пятиборье (1 комплект)Мужчины
Триатлон (1 комплект)Мужчины
Тхэквондо (2 комплекта)Женщины, свыше 67 кг
Мужчины, свыше 80 кг
Футбол (1 комплект)Мужчины
Художественная гимнастика (1 комплект)Женщины, индивидуальное многоборье