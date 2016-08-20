Олимпиада в Рио: 20 августа разыграют 30 комплектов медалей
Бразилиа, 20 августа, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В пятнадцатый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
Paul Hudson
Олимпийские медали
|Вид спорта
|Дисциплина
|Бадминтон (1 комплект)
|Мужчины, одиночный разряд
|Баскетбол (1 комплект)
|Женщины
|Бокс (3 комплекта)
|Женщины, 51 кг
|Мужчины, 56 кг
|Мужчины, 75 кг
|Борьба вольная (2 комплекта)
|Мужчины, 86 кг
|Мужчины, 125 кг
|Велоспорт (1 комплект)
|Женщины, маунтинбайк, кросс
|Водное поло (1 комплект)
|Мужчины
|Волейбол (1 комплект)
|Женщины
|Гандбол (1 комплект)
|Женщины
|Гольф (1 комплект)
|Женщины
|Гребля на байдарках и каноэ (4 комплекта)
|Мужчины, байдарки-одиночки, 200 м
|Мужчины, (каноэ-двойки, 1000 м
|Женщины, байдарки-четверки, 500 м
|Мужчины, байдарки-четверки, 1000 м
|Лёгкая атлетика (7 комплектов)
|Женщины, прыжки в высоту
|Мужчины, метание копья
|Мужчины, 1500 м
|Женщины, 800 м
|Мужчины, 5000 м
|Женщины, 4×400 м эстафета
|Мужчины, 4×400 м эстафета
|Прыжки в воду (1 комплект)
|Мужчины, вышка 10 м
|Современное пятиборье (1 комплект)
|Мужчины
|Триатлон (1 комплект)
|Мужчины
|Тхэквондо (2 комплекта)
|Женщины, свыше 67 кг
|Мужчины, свыше 80 кг
|Футбол (1 комплект)
|Мужчины
|Художественная гимнастика (1 комплект)
|Женщины, индивидуальное многоборье