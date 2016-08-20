Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Российская мужская волейбольная сборная не смогла одолеть бразильцев в полуфинале Олимпийского турнира. Полуфинальный матч прошел накануне, 19 августа.

Jessica Diamond Волейбольная сетка

Бразильцы показали достойную игру и выиграли со счетом 0−3 (21:25, 20:25, 17:25). Таким образом бразильские волейболисты взяли реванш за поражение от российских волейболистов в финале олимпийского турнира 2012 года.

Теперь российская команда поборется за бронзовую медаль. Для того, чтобы взойти на пьедестал почета нужно будет победить сборную США. Финал состоится 21 августа. Золото и серебро разыграют сборные Бразилии и Италии.