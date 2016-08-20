Москва, 20 августа, 2016, 07:31 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 20 августа ОМОН провел рейд в ночном клубе «Конструктор» на Кутузовском проспекте. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидцев.

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Сообщается, что около 40 спецназовцев ворвались в ночной клуб «Конструктор», где в тот момент выступал итальянский диджей Dusty Kid. Концерт был остановлен. По предварительным данным в клубе находились около 500 человек.

Сотрудники ОМОНа проверяют документы у некоторых посетителей клуба, а также смотрят их зрачки. Чье поведение настораживает стражей порядка — отправляются в автозак, который стоит перед зданием клуба. Возможно, сотрудники ОМОНа ищут наркоторговцев, которые часто ведут свою незаконную деятельность в стенах ночных клубов.

Ночной клуб «Конструктор» появился в Москве недавно. Это заведение расположено на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода.