Сана, 20 августа, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Военспецы и косультанты США могут вернуться в Йемен для оказания помощи правительственной коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией, но только после «сведения к минимуму потерь среди гражданского населения». Об этом 20 августа, со ссылкой на официальный комментарий Пентагона, сообщает Reuters.

European UnionECHOH.Veit Граждане Йемена

«Даже если мы поддерживаем саудитов в их стремлении сохранить территориальную целостность Йемена, мы всегда озабочены тем, как ведется война… В наших беседах с руководством коалиции мы потребовали свести к минимуму потери среди гражданского населения», — говорится в заявлении военного ведомства США.

Ранее сегодня ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон принял решение о сокращении военного контингента, принимающего участие в боевых действиях в Йемене. Из состава коалиции под руководством Саудовской Аравии выведена большая часть консультантов и военспецов — из 45 военных США в Йемене остается не более пяти.

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Сведения о потерях среди мирного населения в результате атак авиации саудитов регулярно поступают из страны, охваченной гражданской войной. Так, 16 августа в результате бомбардировки госпиталя «Врачей без границ» погибло 19 человек. Несколькими днями ранее саудиты разбомбили школу на территории, контролируемой повстанцами-хуситами. Всего же за 16 месяцев конфликта жертвами войны в Йемене стали не менее 6500 человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам.